Видеокарта примечательна своей компактной двухслотовой системой охлаждения

На странице производителя представлен только один баннер и очень ограниченная информация о новой видеокарте, а ссылка, ведущая к конечному устройству еще не работает. Тем не менее изображение подтверждает как название продукта, так и его предстоящий анонс, который назначен на завтра.

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ELSA подтверждает, что её карта имеет двухслотовую конструкцию, и, поскольку ранее было множество кастомных моделей от различных производителей с 3,5-4 для серии NVIDIA RTX 40, то данный дизайн действительно является долгожданным изменением. Карта под названием RTX 4070 Ti ERAZOR OC разработана в сотрудничестве с компанией Inno3D, но она не похожа ни на одну модель RTX 40, которую ELSA уже предлагает.

Напомню, что RTX 4070 Ti оснащена полноценным графическим процессором AD104, третьим графическим процессором в семействе Ada Lovelace. Этот процессор имеет 7680 ядер CUDA и будет работать в паре с 12 ГБ памяти стандарта GDDR6X. В отличие от своего предшественника, у RTX 4070 Ti ширина шины памяти будет уменьшена до 192 бит, что повлияет на пропускную способность памяти.

Тем не менее некоторые предварительные данные о производительности показывают, что карта будет примерно на 35% быстрее, чем ее предшественница RTX 3070Ti, что лишь на несколько процентов меньше флагманской графической карты предыдущего поколения RTX 3090 Ti на архитектуре Ampere.

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Также напомню, что NVIDIA собирается выпустить свою новую модель 5 января, однако уже завтра компания официально анонсирует GeForce RTX 4070 Ti на выставке CES 2023, а обозреватели смогут опубликовать обзоры видеокарты на следующий день, 4 января.