На странице производителя представлен только один баннер и очень ограниченная информация о новой видеокарте, а ссылка, ведущая к конечному устройству еще не работает. Тем не менее изображение подтверждает как название продукта, так и его предстоящий анонс, который назначен на завтра.
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ELSA подтверждает, что её карта имеет двухслотовую конструкцию, и, поскольку ранее было множество кастомных моделей от различных производителей с 3,5-4 для серии NVIDIA RTX 40, то данный дизайн действительно является долгожданным изменением. Карта под названием RTX 4070 Ti ERAZOR OC разработана в сотрудничестве с компанией Inno3D, но она не похожа ни на одну модель RTX 40, которую ELSA уже предлагает.
Напомню, что RTX 4070 Ti оснащена полноценным графическим процессором AD104, третьим графическим процессором в семействе Ada Lovelace. Этот процессор имеет 7680 ядер CUDA и будет работать в паре с 12 ГБ памяти стандарта GDDR6X. В отличие от своего предшественника, у RTX 4070 Ti ширина шины памяти будет уменьшена до 192 бит, что повлияет на пропускную способность памяти.
Тем не менее некоторые предварительные данные о производительности показывают, что карта будет примерно на 35% быстрее, чем ее предшественница RTX 3070Ti, что лишь на несколько процентов меньше флагманской графической карты предыдущего поколения RTX 3090 Ti на архитектуре Ampere.
Также напомню, что NVIDIA собирается выпустить свою новую модель 5 января, однако уже завтра компания официально анонсирует GeForce RTX 4070 Ti на выставке CES 2023, а обозреватели смогут опубликовать обзоры видеокарты на следующий день, 4 января.