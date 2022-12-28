Согласно информации инсайдера chi11eddog, серия материнских плат MSI B760M Max Mortar должна иметь встроенный тактовый генератор, который позволяет выполнять частичный разгон процессоров Intel Core не относящихся к линейке "K".
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Лишь немногие платы среднего класса имеют встроенные генераторы тактовых частот. Это позволяет пользователям изменять BCLK своих процессоров Intel, которые не поддерживают традиционный метод разгона. В настоящее время подтверждено, что грядущая серия MSI B760M Mortar Max будет оснащена тактовым генератором Renesas RC26008.
Этот метод разгона был продемонстрирован на процессоре Intel Core i5-12400, который успешно работает на частоте 5 ГГц после изменения частоты BCLK до 125 МГц:
Тот же инсайдер уже раскрыл MSRP для всех будущих серий материнских плат MSI B760. Все платы Mortar должны иметь форм-фактор Micro-ATX, но будут иметь поддержку Wi-Fi и вариант с памятью DDR5. Серия Max может быть единственной, которая поддерживает BCLK OC, что, по-видимому, добавляет к стоимости 20-30 долларов.
Серия материнских плат MSI B760 будет запущена 3 января вместе с новыми моделями процессоров Intel 13-го поколения.