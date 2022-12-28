Это стало возможным благодаря наличию на платах тактового генератора Renesas RC26008

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Согласно информации инсайдера chi11eddog, серия материнских плат MSI B760M Max Mortar должна иметь встроенный тактовый генератор, который позволяет выполнять частичный разгон процессоров Intel Core не относящихся к линейке "K".

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Лишь немногие платы среднего класса имеют встроенные генераторы тактовых частот. Это позволяет пользователям изменять BCLK своих процессоров Intel, которые не поддерживают традиционный метод разгона. В настоящее время подтверждено, что грядущая серия MSI B760M Mortar Max будет оснащена тактовым генератором Renesas RC26008.

Этот метод разгона был продемонстрирован на процессоре Intel Core i5-12400, который успешно работает на частоте 5 ГГц после изменения частоты BCLK до 125 МГц:

Тот же инсайдер уже раскрыл MSRP для всех будущих серий материнских плат MSI B760. Все платы Mortar должны иметь форм-фактор Micro-ATX, но будут иметь поддержку Wi-Fi и вариант с памятью DDR5. Серия Max может быть единственной, которая поддерживает BCLK OC, что, по-видимому, добавляет к стоимости 20-30 долларов.

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Серия материнских плат MSI B760 будет запущена 3 января вместе с новыми моделями процессоров Intel 13-го поколения.