Однако ждать их выхода стоит только через несколько месяцев

Вчера Xiaomi наконец официально представила смартфоны серии Xiaomi 13 в Китае, а также множество других мобильных устройств и новую версию своей оболочки Miui 14. В отличие от прошлого года, когда компания запустила Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, и Xiaomi 12x, только модели Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro были показаны вчера в Китае, но официально было дано общение глобального выпуска обоих телефонов.

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Как поделился вчера генеральный директор Xiaomi Lei Jun, Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro будут представлены на глобальном рынке в недалеком будущем. «Мы собираемся запустить серию Xiaomi 13 для наших международных рынков в ближайшее время! Следите за обновлениями», - написал исполнительный директор вместе с изображением Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

Несколько месяцев назад Lei Jun также подтвердил, что следующая Ultra модель компании, которой, как ожидается, станет Xiaomi 13 Ultra, также будет продаваться на мировом рынке. Это означает, что Xiaomi 13 Ultra получит глобальный выпуск впервые после первого подобного телефона Mi 10 Ultra, дебютировавшего еще в 2020 году. Напомню, что, например, Xiaomi 12S и Xiaomi 12 Ultra были эксклюзивными в Китай

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В любом случае неизвестно, когда именно на мировом рынке появятся Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Если предыдущие поколения смартфонов выходили на глобальный рынок примерно через три месяца, то запуск новинок можно ожидать где-то в феврале или марте. Есть шанс, что к ним присоединится и Xiaomi 13 Ultra.