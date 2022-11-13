Такой вывод следует из тестирования командой Igor's Lab игры Spider-Man Remastered

Nvidia объявила, что DLSS 3 будет иметь возможность генерировать целые кадры, когда анонсировала видеокарты серии RTX 4000. Однако компания ничего не сообщила о том, что генерация кадров может быть независима от DLSS и даже работать с апскейлерами конкурентов.

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Команда Igor's Lab при тестировании Spider-Man Remastered заметила, что в настройках игры есть несколько странных опций: включить генерацию кадров без включения DLSS и спарить генерацию кадров с AMD FSR и Intel XeSS.

Igor's Lab обратилась напрямую к Nvidia, чтобы узнать, должны ли эти опции быть в игре. Nvidia подтвердила это и объяснила, что генерация кадров работает отдельно от апскейлинга, но добавила, что технология DLSS 3 оптимизирована для работы с ним. Igor's Lab взяла видеокарту RTX 4090 и начала тестировать возможность генерации кадров без DLSS 3.

В сочетании с процессором Intel i9-12900K и запуском Spider-Man Remastered на максимальных настройках качества изображения в режиме 4K, карта RTX 4090 достигла показателей 125 кадров в секунду. При включенных DLSS, FSR или XeSS игра продемонстрировала производительность до 135 кадров в секунду.

Со включенной генерацией кадров, но без апскейлинга, частота кадров подскочила до 168 кадров в секунду. И примерно до 220 кадров в секунду с включенными DLSS и FSR. XeSS немного отстал, выдавая только 204 кадра в секунду при работе в тандеме с генерацией кадров.

Команда Igor's Lab также проверила влияние генерации кадров с другими настройками качества DLSS, FSR и XeSS, и результат остался прежним. Генерация кадров помогла достичь гораздо более высокой частоты кадров, но DLSS и FSR значительно превзошли XeSS.

Технология XeSS также пыталась соответствовать визуальному качеству DLSS и FSR. Разница между DLSS и FSR была скорее на уровне восприятия конкретного человека. FSR создавала более резкую картинку, но DLSS приводит к меньшему количеству артефактов. XeSS показывала более размытую картинку и имела некоторые проблемы со сглаживанием.

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Отрадно, что Nvidia не привязывает генерацию кадров к DLSS 3 и предоставляет потребителям выбор, даже если эта функция ограничена только видеокартами серии RTX 4000. Есть подозрения, что FSR 3 будет иметь генерацию кадров, которая работает аналогично реализации Nvidia и получит гораздо более широкую совместимость.