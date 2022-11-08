Корпорация, запрещенная в России, стала одной из последних, которая пошла на такой шаг

Похоже, что запрещенная в России корпорация Meta, являющаяся последней, пострадавшей от кризиса занятости в технологическом секторе этой осенью, также решилась на сокращение персонала. Недавний макроэкономический спад не пошел на пользу Meta, а крупные инвестиции компании в Metaverse также не помогли ее прибыли и цене акций.

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Источники сообщили The Wall Street Journal, что Meta начнет массовые увольнения уже в среду. Тысячи сотрудников могут потерять работу в результате крупнейшего в истории сокращения численности крупной технологической компании.

Meta наняла десятки тысяч сотрудников за последние три года. Массовые сокращения на этой неделе — первые в истории Meta и могут быть признаком того, что она росла слишком быстро.

Представитель Meta отказался от комментариев, сославшись на комментарии Марка Цукерберга во время телефонного разговора о доходах за третий квартал в конце октября. Цукерберг попытался преуменьшить размер увольнений, заявив, что некоторые команды в Meta будут расти или сокращаться, в результате чего к концу 2023 года компания останется того же размера или несколько уменьшится.

К концу октября Meta сообщила о снижении доходов в третьем квартале на миллиарды, а также о потере рыночной стоимости более чем на полтриллиона долларов за последний год. Акции компании также резко упали с сентября прошлого года. Многие винят в этом проблемы с инвестициями Meta в Reality Labs, подразделение Metaverse, которое потеряло миллиарды за 2021 и 2022 годов.

Цукерберг искренне верит, что Metaverse является будущим, и переименовывает свою компанию в ее честь. Другие, однако, считают, что большинство предприятий Metaverse закроются в течение нескольких лет.

Напомню, что на прошлой неделе новый владелец Twitter Илон Маск расстался с половиной сотрудников компании, чтобы сократить расходы после покупки компании за 44 миллиарда долларов. Однако неспособность предоставить сотрудникам предварительное уведомление, требуемое по закону, вызвала коллективный иск. Twitter, возможно, даже придется повторно нанять некоторых работников.

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Нехватка рабочих мест во всех этих компаниях происходит на фоне общего постпандемического спада во многих технологических секторах. Энтузиазм покупателей в отношении комплектующих для ПК, планшетов, телефонов и Chromebook в последнее время упал, так как многие опасаются надвигающейся рецессии.