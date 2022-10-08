Oppo выпустила смартфон A77s в Таиланде. Хотя компания еще не подтвердила глобальную доступность, она сообщила, что A77s продается в Таиланде за 8999 батов (около 241 доллара).
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Смартфон Oppo A77s относится к среднему сегменту рынка с соответствующими характеристиками. Новинка оснащается 6,56-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 720p, работающий на частоте 90 Гц. Пиковое значение яркости дисплея составляет 600 нит. Кроме того у него довольно толстые рамки и каплевидный вырез для 8-мегапиксельной фронтальной камеры. Oppo оснастила A77s основной камерой разрешением 50 МП и дополнительным датчиком глубины разрешением 2 МП. Что касается питания, то здесь Oppo не в чем упрекнуть. Аккумуляторная батарея имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 33 Вт через порт USB Type-C.
Кроме того, Oppo A77s имеет 3,5 мм разъем для наушников, боковой датчик отпечатков пальцев. Сердцем смартфона является чипсет Qualcomm Snapdragon 680, дополненный 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ расширяемой памяти. Согласно Oppo, A77s поставляется с оболочкой ColorOS 12.1 на базе Android 12, а не с более новым Android 13. Oppo A77s выпускается в цветовых решениях Starry Black и Sunset Orange.