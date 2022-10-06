Обновление будет бесплатным, но с некоторыми ограничениями для различных лицензий 3D Mark

UL выпустила обновление, предназначенное для сравнительного тестирования новой технологии масштабирования XeSS от Intel с аналогичными технологиями графических процессоров AMD и Nvidia. Новое обновление теперь доступно бесплатно всем владельцам 3DMark Advanced и Professional Edition.

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Инструмент бенчмара предназначен для того, чтобы пользователи могли анализировать возможности XeSS с помощью нескольких инструментов и вариантов бенчмарка. Тест XeSS позволяет увидеть, насколько быстрее работает графический процессор с технологией XeSS, и позволяет протестировать различные варианты настроек XeSS, включая режим Ultra Quality, Quality, Balanced и Performance.

Сам тест имеет полноценную трассировку лучей и содержит множество материалов и объектов, которые XeSS может масштабировать и манипулировать ими. Тест с интенсивным использованием графического процессора должен предоставить пользователям достаточную информацию для адекватной проверки качества масштабирования XeSS и достаточно требователен к графическим процессорам.

Приложение для сравнительного анализа XeSS также позволяет пользователям измерять качество изображения с помощью инструмента под названием инспектор кадров XeSS. Этот инструмент записывает несколько кадров тестового запуска приложения, чтобы пользователь мог просмотреть их на неподвижном изображении. Затем можно увеличить любую часть изображения с помощью инспектора кадров, чтобы оценить качество масштабирования XeSS.

Intel анонсировала это обновление для 3DMark почти два месяца назад в раннем демонстрационном видео. Но до сих пор оно было доступно не всем.

Бенчмарк XeSS будет бесплатным обновлением для владельцев версий 3DMark Advanced Edition и Professional с некоторыми оговорками. Пользователи, которые приобрели Advanced Edition после 8 января 2019 года, получат обновление бесплатно. Но пользователям, купившим расширенную версию до этой даты, необходимо будет приобрести обновление Port Royal, чтобы разблокировать обновление XeSS.

Для владельцев Professional Edition обновление эталонного теста XeSS будет доступно всем, у кого есть действующая годовая лицензия на программу. Любой, кто владеет более старой версией с бессрочной лицензией, должен будет перейти на годовую лицензию, чтобы разблокировать обновление XeSS.

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Кроме того, из-за требований к трассировке лучей потребуется современный графический процессор, поддерживающий Microsoft Ray Tracing Tier 1.1, Shader Model 6.4 и версии Windows 10 20H2 или Windows 11, чтобы запустить тест XeSS.