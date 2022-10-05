Об этом лично сообщил Раджа Кодури

Раджа Кодури встретился с Райаном Шраутом и Томом Петерсеном, чтобы поделиться своими мыслями о разработке графических процессоров серии Arc.

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Кодури делится своим опытом вывода архитектуры Arc Alchemist на рынок в сложные времена пандемии COVID-19, когда некоторые сотрудники работают дома, а другие занимаются отладкой графических процессоров в лабораториях. Он также говорит об оптимизации программного обеспечения для графических процессоров и, в частности, API-интерфейсов, таких как DirectX11 и API, с которым графические процессоры Arc, как правило, работают хуже.

Работа над Arc Alchemist была сложной, подтверждает руководитель Intel AXG, но Кодури не ожидал, что она будет настолько сложной.

У графических процессоров Arc есть большие перспективы, но потребуется время для разработки программного обеспечения, которое сможет их полностью использовать. Кодури объяснил, что ему нравится тестировать графические процессоры с помощью микротестов, тестируя конкретные рабочие нагрузки, а не сложные синтетические или игровые тесты.





Он говорит, что графические процессоры Arc имеют гораздо более высокую производительность вычислений с одинарной точностью, чем конкуренты, но определенные проблемы заставляют графические процессоры Intel Arc показывать более низкую производительность, чем конкурирующие продукты.

Работа Intel над драйверами графического процессора потребуется не только для графических процессоров Alchemist, но и для Battlemage, которые появится позже. Основная часть команды разработчиков Intel сейчас работает над графическими процессорами Battlemage, которые, как сообщается, уже показывают значительно лучшие результаты, чем Alchemist даже на стадии разработки.

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Также стоит отметить, что Intel подтвердила появление обзоров Arc A770 и Arc A750 Limited Edition уже завтра.