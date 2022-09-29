Это стало известно из опубликованного видеоролика с настройками графики

Новая утечка подтверждает, что эксклюзив для консоли Sony PS5 скоро появится на персональных компьютерах. Этим эксклюзивом станет шутер от третьего лица Returnal, разработанный Housemarque и изданный Sony Interactive Entertainment. Хотя ни разработчик, ни издатель не подтвердили, что это действительно произойдет в ближайшее время, в сеть сегодня попало видео, четко показывающее настройки игры для компьютеров.

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В видео на форуме Icon-era показана внутренняя сборка с некоторыми графическими параметрами, включая оптимизацию экрана. Здесь легко увидеть, что игра будет поддерживать технологии масштабирования NVIDIA DLSS и AMD FSR. Для DLSS в описаниях упоминается, что требуется графический процессор линейки RTX, а AMD FSR указан как пространственный апскейл, это предполагает, что игра поддерживает только версию FSR 1.0, а не 2.0.

Напомню, что Returnal была выпущена в апреле прошлого года, и пока не подтверждено официально, что она появится на нашей любимой игровой платформе. Однако, учитывая, что почти все эксклюзивные игры Sony PS теперь портируются на ПК, это не должно вызывать удивления.

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P.S. К сожалению вскоре после опубликования видео, оно было удалено с портала, но скриншоты с меню настроек удалось сохранить.