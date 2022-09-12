Данная модель выделяется необычной формой кожуха с плавными закругленными линиями

Пользователь китайской социальной сети поделился изображениями производственной линии, заполненной видеокартами Zotac GeForce RTX 4090 Amp Extreme, а также фотографией целой стопки упаковок будущих видеокарт. Это еще один признак того, что Nvidia анонсирует RTX 4090 20 сентября на GTC.

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Пользователь Baidu Koko 218 прокомментировал только то, что дизайн карты по его мнению «уродлив». По моему субъективному мнению дизайн несколько необычен и вполне привлекателен. Должно же быть хоть какое-то разнообразие в общей массе одноликих изделий, отличающихся только цветными вставками и RGB подсветкой вентиляторов системы охлаждения. Без неё здесь, впрочем, также не обошлось.

Фотография упаковки достаточно четкая, чтобы выделить некоторые детали видеокарты:

- система охлаждения IceStorm 3.0 с тремя вентиляторами;

- поддержка Dual-BIOS;

- присутствует RGB-подсветка Spectra 2.0;

- технология Freeze Fan Stop, останавливающая вентиляторы в простое карты;

- пользовательский интерфейс Zotac Firestorm для настройки и разгона.

К сожалению, область на коробке, где могли бы быть указаны характеристики видеокарты, на фотографии не просматривается. Но для всех уже не являются секретом спецификации видеокарты RTX 4090.

Фотографии сделаны с неудачного ракурса и трудно точно определить толщину карты, но она будет как минимум занимать три слота расширения на материнской плате, а возможно и больше.

Судя по фотографии сама печатная плата имеет относительно небольшую длину и почти треть карты занимает массивный радиатор, через который поток воздуха проходит насквозь. Задняя часть графического процессора остается открытой благодаря вырезу в задней панели. Входы питания находятся на скрытой стороне карты, поэтому количество предполагаемых 16-контактных разъемов питания используемых на данной модели остается неизвестны.

Ожидается, что Nvidia представит первые видеокарты с архитектурой Ada Lovelace на мероприятии GeForce Beyond, которое начнется 20 сентября. RTX 4090 станет первой выпущенной моделью.

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Следующая серия и архитектура графических процессоров Nvidia могут принести самый большой скачок в производительности между поколениями видеокарт в истории. Судя по слухам, производительность может вырасти на величину от 50 до 100% для топовых моделей. Но за это придется заплатить высокую цену. Я имею в виду не только стоимость видеокарты, которая наверняка приблизится к 2000 долларов, но и сумасшедшие счета за электричество, ведь предполагаемое энергопотребление карты прогнозируется на уровне от 450 до 600 Вт и даже выше, для кастомных разогнанных моделей.