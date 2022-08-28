Кроме того, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 будет поддерживать FullHD дисплеи с частотой 120 Гц

Как известно компания Qualcomm производит чипсеты для различных сегментов рынка, однако у всех на слуху лишь флагманские модели, а более доступные чипсеты редко упоминаются в профильных СМИ. Например, ни один производитель Android устройств еще не воспользовался преимуществами Snapdragon 7 Gen 1, но не только он есть в портфолио Qualcomm среднего класса. Компания постепенно проводит ребрендинг всей линейки своих продуктов, и Эван Бласс подтвердил, что чип SM6450 будет выпущен под названием Snapdragon 6 Gen 1 и, предположительно, заменит Snapdragon 680 и Snapdragon 695. Snapdragon 6 Gen 1 производится по более тонкому 4-нм технологическому процессору в отличие от своих 6-нм предшественников. К сожалению, просочившиеся в сеть спецификации не подтверждают количество ядер процессора или графического процессора Snapdragon 6 Gen 1, хотя и описывают множество других функций.

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Процессорные ядра Snapdragon 6 Gen 1 будут работать на частоте до 2,2 ГГц и иметь 64-битную архитектуру, что соответствует Snapdragon 695. Смартфоны на базе Snapdragon 6 Gen 1 могут поддерживать до 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, работающей на частоте 2750 МГц, обычно использующейся в смартфонах высокого класса.

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Кроме того, Snapdragon 6 Gen 1 будет достаточно мощным, чтобы выводить изображение на дисплей FHD с частотой 120 Гц, а также поддерживать тройные 13-мегапиксельные камеры, 25-мегапиксельную и 16-мегапиксельную камеры или одну 48-мегапиксельную камеру. Также, Qualcomm интегрировала в чипсет свой модем X62 5G и реализовала поддержку WiFi 6E благодаря Qualcomm FastConnect 6700. В настоящее время неизвестно, когда Qualcomm официально представит Snapdragon 6 Gen 1. На сегодняшний день компания подтвердила, что в этом году она проведет Snapdragon Summit в период между 15 и 17 ноября. Ожидается, что на нем будет представлен Snapdragon 8 Gen 2, и не исключается возможность анонса Snapdragon 6 Gen 1.