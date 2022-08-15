Демонстрация прошла в рамках мероприятия SIGGRAPH 2022 с использованием системы NUC 11 Extreme

Предстоящая серия настольных графических карт Arc A7 предназначена не только для геймеров, визуальные 3D-художники также получат преимущества от новейшей графической архитектуры.

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Blender Cycles является движком рендеринга с физическим трассировщиком пути, представленный более 10 лет назад. Со временем рендеринг перешел от ЦП к графическому процессору и теперь поддерживает CUDA/OptiX для графических процессоров NVIDIA и ускорение OpenCL для графических процессоров AMD. В грядущем обновлении Blender 3.3 LTS также появятся циклы рендеринга для Intel oneAPI, что позволит графическим процессорам Intel, таким как Arc Alchemist, использовать преимущества собственной архитектуры.

На SIGGRAPH 2022 Боб Даффи продемонстрировал систему NUC 11 Extreme на базе Intel Tiger Lake, работающую с Blender Cycles, трассировкой лучей и шумоподавлением в реальном времени на графическом процессоре Arc A770.

Совсем недавно Intel анонсировала свои профессиональные графические процессоры Arc A50 и A40. Эти карты были разработаны для ускорения трассировки лучей, машинного обучения и кодирования видео, но обе они основаны на графическом процессоре ACM-G11, являющимся младшим графическим процессором Arc Alchemist. Вполне вероятно, что позже выйдет модель Arc PRO на базе ACM-G10, но на демонстрации SIGGRAPH был использован именно игровой вариант.

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Видеокарта Intel Arc A770 оснащена полнофункциональным графическим процессором ACM-G10 с 32 ядрами Xe и 16 ГБ памяти GDDR6. Подтверждено, что эта видеокарта является флагманской моделью настольной серии Alchemist и уже была протестирована в нескольких играх с современными API. К сожалению, Intel не может пока сказать, когда эта карта станет доступной и по какой цене. Компания сообщила, что ограниченная серия, которая использовалась для демонстрации работы Blender, будет продаваться по всему миру в официальном интернет-магазине и у избранных партнеров.