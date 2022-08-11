Пока новинку можно будет приобрести только в Китае

Ожидалось, что Motorola представит обновленную версию своего складного смартфона Razr на презентации на прошлой неделе. Однако этого не произошло, а компания неожиданно завершила мероприятие без каких-либо объяснений. Теперь, более чем через неделю, Motorola наконец-то представила культовую раскладушку. Но есть и плохая новость, которая заключается в том, что Motorola запускает Razr 2022 только в Китае, по крайней мере, на данный момент. Возможно, компания пересмотрят свое решение и выведет смартфон на большее количество рынков в недалёкой перспективе.

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Что касается характеристик новинки, то Razr 2022 получил большой основной 6,7-дюймовый складной P-OLED дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления до 144 Гц и поддержку HDR10+. Внешний дисплей по размеру получился куда скромнее. Его диагональ составляет 2,7 дюйма, но он также изготовлен по технологии P-OLED и его можно использовать в качестве видоискателя для задних камер, отображения сообщений и оповещений. Внешний экран оснащается двумя камерами: основной 50-мегапиксельной камерой с поддержкой оптической стабилизации и дополнительной 13-мегапиксельной широкоугольной камерой. Селфи камера на складном дисплее представлена датчиком с разрешением 32 мегапикселя.

За работу смартфона отвечает однокристальная система Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm. Кроме того устройство получит до 12 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 3.1 объемом 512 ГБ. В качестве операционной системы смартфон получит Android 12 с собственной оболочкой компании Motorola. За автономную работу Razr 2022 отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Поступление в продажу новинки от Motorola в Китае планируется на 15 августа. Стоимость телефона начинается от 5999 юаней(около 890 долларов) за модель с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Топовая версия с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ будет стоить 7299 юаней(1082 долларов).

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Напомню, что у смартфона есть прямой конкурент в лице нового Samsung Galaxy Z Flip 4, анонсированного буквально вчера, который поступит в продажу на две недели позже по цене от 999 долларов.