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Системы Intel NUC 12 появились в списках розничных магазинов
Новинки впервые получат не только процессоры Intel, но и собственные дискретные графические карты Arc A770M, A730 и A550M
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 Хотя с момента утечки спецификаций систем NUC 12 Serpent Canyon прошел месяц, только сейчас они начали появляться в списках розничных магазинов. Семейство NUC 12-го поколения станет первым, в котором будут использоваться собственные дискретные графические процессоры Intel из серии Arc Alchemist. До сих пор были известны планы по выпуску NUC 12 Extreme Dragon Canyon с процессорами  Alder Lake для настольных ПК и поддержкой полноразмерных графических процессоров для настольных ПК Intel Arc A770 и A750. Однако они еще не выпущены, и до сих пор нет признаков выхода графики Arc для настольных компьютеров. Вероятно, именно это является основной причиной задержки.

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 Немного позже появилась информация о грядущей серии Intel NUC X15 под кодовым названием Alder County. Благодаря процессору Core i7-12700H и графике Arc A550M или Arc A730M эта серия станет новой платформой Intel на базе эталонного дизайна, в которой Intel впервые откажется от графики NVIDIA в пользу собственных графических процессоров Arc.

 Технические характеристики NUC 12 Serpent Canyon известны с конца июня. Устройство оснащено процессором Core i7-12700H и мобильной графикой Arc A770M с 16 ГБ памяти, предлагая мощную систему в небольшом корпусе объемом 2,5 литра. Согласно новым данным, новое поколение NUC будет предлагаться со всеми видеокартами на базе графического процессора ACM-G10: A550M, A730M и A770M.

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 NUC 12 Serpent Canyon будет доступен по цене от 1042 до 1471 долларов , но это всего лишь четыре разные конфигурации из множества вариантов процессоров Core i5 и Core i7. Вполне вероятно, что эта цена может быть не окончательной и является только заполнителем на странице продукта. Но это также означает, что запуск уже близок, так как информация в розничных магазинах обычно появляется за недели до запуска.

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