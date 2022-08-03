Правда для этого пришлось использовать повышение напряжения на процессоре, но сам факт весьма впечатляет, учитывая, что процессор не является серийным образцом

Пользователь запрещенного в России Твиттера под ником QXE (@QXE87) опубликовал снимки экрана утилиты CPU-Z с квалификационным образцом грядущего флагманского процессора компании Intel Core i7-13700K, достигшего новых рекордных скоростей.

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Как видно, процессор новой серии Raptor Lake уже смог достичь тактовой частоты 6185 МГц на всех 8 производительных ядрах и 4189 МГц со всеми 8 энергоэффективными ядрами. Для достижения таких высоких частот понадобилось увеличить напряжение процессора до 1,536 Вольт. Основой тестовой платформы стала материнская плата ASUS Z690 ROG STRIX A с памятью стандарта DDR4. Кроме того, во время тестирования гиперпоточность была отключена, о чем свидетельствует отображение только 16 потоков вместо возможных 24.

Что касается результатов тестирования, то процессор набрал 1010 баллов в однопоточном тесте и 11877 баллов в многопоточном. Данные результаты выше, чем предыдущие утечки производительности процессора на частотах 5,5-6 ГГц, которые давали от 850 до 980 баллов в однопоточном тесте.

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К сожалению, инсайдер не предоставил никакой информации об используемой системе охлаждения, но добавил, что чип Raptor Lake должен легко работать с напряжением 1,3 В при относительно низких температурах, чего не всегда удается добиться с процессорами Alder Lake.