Портал Xiaomiui и @stufflistings обнаружили упоминания о новой серии популярных смартфонов бренда POCO под названием POCO M5, которую Xiaomi выпустит на глобальном рынке. Предыдущее поколение POCO M4 компания Xiaomi выпускала поэтапно, начиная с POCO M4 Pro 5G в ноябре 2021 года. Впоследствии компания представила POCO M4 Pro и POCO M4 5G, которые поступили в продажу в марте и мае 2022 года соответственно.
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Согласно информации Xiaomiui, серия POCO M5 дебютирует в августе, возможно, вместе со смартфонами Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro. Хотя предполагается, что в серии Xiaomi 12T используются высокопроизводительные чипсеты, Xiaomi утверждает, что POCO M5 будет использовать чипсеты серии JLQ или MediaTek Helio G80.
В свою очередь @stufflistings утверждает, что POCO M5s будет переименованным Redmi Note 10S. Другими словами, POCO M5s будет использовать чипсет MediaTek Helio G95, и станет более мощной альтернативой POCO M5. @stufflistings также сообщает, что POCO M5s будет доступен в вариантах с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. Предположительно, оба смартфона будут выпущены с ОС Android 12 на основе MIUI 13.