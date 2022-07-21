Официальные европейские цены на Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4 остаются одной из загадок на данный момент. Интересно, что Samsung уже принимает заказы на складные смартфоны нового поколения Galaxy Z в США.
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Однако, есть источники, которые могут сообщить примерную стоимость новинок. По словам портала Gizpaw, один из европейских ритейлеров указал на своем сайте цены, конфигурации памяти и номера моделей смартфонов Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4. К сожалению, сайт не предоставил источники информации ни для одного из скриншотов. Следовательно, нельзя проверить данную информацию. Таким образом, стоит к ней относиться с недоверием.
В любом случае указанные цены необычны, а это означает, что они не являются официальными. Ожидается, что Samsung будет оценивать модели следующим образом:
Galaxy Z Flip4 (128 ГБ) - €1,079;
Galaxy Z Flip4 (256 ГБ) - €1,159;
Galaxy Z Flip4 (512 ГБ) - €1,279;
Galaxy Z Fold4 (256 ГБ) - €1,849;
Galaxy Z Fold4 (512 ГБ) - €1,999.
Как отмечает Gizpaw, эти цены сделают Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4 более дорогими, чем их предшественники. Однако эти цены могут варьироваться в пределах от 30 до 100 евро. Также ритейлер не упомянул версию Galaxy Z Fold4 с объемом памяти 1 ТБ, которая также ожидается к выходу. Есть мнение, что вариант с 1 ТБ памяти может быть эксклюзивным для внутреннего рынка компании, то есть для Кореи.
По имеющимся сведениям Samsung представит Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4 10 августа на очередном мероприятии Galaxy Unpacked.