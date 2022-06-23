Для этого используется суперкомпьютер Sunway OceanLight с 40 миллионами ядер

Китайские ученые создали, как они говорят «модель искусственного интеллекта в масштабе мозга», на основе одного из своих последних суперкомпьютеров с процессорами Sunway. Ученые утверждают, что модель ИИ со 174 триллионами параметров может быть использована для самых разных приложений, начиная от автономных транспортных средств и заканчивая научными исследованиями.

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Используемая система Sunway OceanLight основана на 96000 узлах, работающих на гибридных 390-ядерных процессорах Sunway SW39010, имеющих в общей сложности почти 40 миллионов ядер. Эта высокопроизводительная машина рекламировалась в качестве одного из первых в мире экзафлопсных суперкомпьютеров, но с тех пор утверждения о ее производительности в режиме FP64 были в значительной степени опровергнуты.

Китайская группа исследователей из Национального исследовательского центра параллельной вычислительной техники и технологий (NRCPC) называет свою модель ИИ алхимическим горшком, поскольку она включает около 174 триллионов параметров, что соперничает с количеством синапсов в человеческом мозгу. Фактическая производительность OceanLight теперь заявлена на уровне 5,3 ExaFLOPS при работе с искусственным интеллектом, хотя ранее было заявлено, что она составляет 4,4 ExaFLOPS со смешанной точностью. Это еще раз показывает, что показатели производительности системы, раскрытые NRCPC, не совсем точны.

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Но даже если OceanLight медленнее, чем говорят, работа по созданию модели обучения ИИ со 174 триллионами параметров колоссальна. Ученые из NRCPC сообщили, что для достижения достойной производительности с помощью модели искусственного интеллекта в масштабе мозга им пришлось внедрить "аппаратную внутриузловую оптимизацию", а также "гибридные параллельные стратегии" в беспрецедентном масштабе. Учитывая тот факт, что OceanLight имеет 96000 узлов и почти 40 миллионов вычислительных ядер, оптимизация аппаратного и программного обеспечения для этой системы представляет собой довольно трудоемкий процесс.