Чипсет произведен основанной в 2018 году шанхайской компанией JLQ Technology

Вьетнамское представительство компании Xiaomi анонсировало очередной бюджетный смартфон POCO C40. POCO C40 напоминает многие другие смартфоны бреда POCO, отчасти благодаря желтому цвету POCO, однако есть большое отличие, благодаря использованию необычного набора микросхем. Для своего бюджетника Xiaomi выбрала 11-нм чипсет JLQ JR510 от JLQ Technology.

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Шанхайская компания JLQ Technology основана в 2018 году и в настоящее время насчитывает около 500 сотрудников, что значительно меньше, чем у конкурентов. Точной информации об используемых в чипсете ядрах неизвестно. Есть информация, что JR510 включает два четырехъядерных кластера ЦП, которые будут конкурировать с MediaTek Helio G35 и Snapdragon 450 от Qualcomm.

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Что касается остальных характеристик, то POCO C40 оснащается 6,71-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720p и яркостью до 400 нит. Емкость аккумуляторной батареи POCO C40 с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт составляет 6000 мАч. Основная камера устройства имеет разрешение 13 МП, а вспомогательный датчик - 2 МП. Фронтальная камера также не может похвастаться высокими характеристиками и обладает разрешением 5 МП. На данный момент POCO C40 анонсирован только для Вьетнамского рынка, по цене около 150 долларов за версию с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней памяти. POCO C40 поступит в продажу 17 июня и будет доступен в трех цветовых решениях.