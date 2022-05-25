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RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition получит Ryzen 7 6800H и GeForce RTX 2050

Ноутбук будет доступен в четырех версиях с разными процессорами и видеокартами
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 Xiaomi анонсировала ноутбук RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition, выпущенный в марте с процессорами Intel Alder Lake. Как и RedmiBook Pro 14 2022 Ryzen Edition, новый RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition использует процессор Ryzen 5 6600H или Ryzen 7 6800H, в зависимости от выбранной модели. Тем не менее 15,6-дюймовая модель также имеет выделенный графический процессор и устройство для чтения SD-карт.

 RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition доступен с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2050 на базе графического процессора GA107 с 4 ГБ видеопамяти GDDR6. Как ни странно, GeForce RTX 2050 основана на архитектуре Ampere, несмотря на то, что карта относится к серии RTX 20. Кроме того, ноутбук оснащается оперативной памятью LPDDR5, накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 и IPS дисплеем с разрешением 3200 x 2000 пикселей, работающем на частоте до 90 Гц с пиковой яркостью 400 нит и коэффициентом контрастности 1500:1.

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 При запуске Xiaomi предложит RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition в четырех конфигурациях, в отличие от своего 14-дюймового аналога. Однако все они будут комплектоваться 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition будет доступен в Китае по следующим ценам:

 Ryzen 5 6600H/Radeon 660M: CNY 5499 (около $827);

 Ryzen 7 6800H/Radeon 680M: CNY 6099 (около $917);

 Ryzen 5 6600H/RTX 2050: CNY 6699 (около $1,007);

 Ryzen 7 6800H/RTX 2050: CNY 7299 (около $1,098).

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xiaomi ryzen rtx 2050 ryzen 7 6800h redmibook
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