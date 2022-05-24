Сборка имеет относительно небольшой размер и станет доступна в ближайшие дни

Компания OnePlus выпустила сборку C.60 для смартфонов OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Новая сборка выходит вскоре после появления модели Nord 2T, а также европейского выпуска Nord CE 2 Lite. Кроме того, на прошлой неделе OnePlus представила Ace Racing Edition, который является эксклюзивным для Китая.

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Согласно списку изменений OnePlus, объем загрузочного файла обновления OxygenOS 12 C.60 составляет примерно 1,5 ГБ. OnePlus добавила несколько новых функций для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro, несмотря на то, что сборка не получила последние исправления безопасности. Непонятно по какой причине OnePlus предпочла не включать набор исправлений безопасности за май 2022 года в OxygenOS 12 C.60.

Тем не менее обновление OxygenOS 12 C.60 позволяет одновременно открывать до трех приложений в плавающих окнах. Кроме того пользователи получат возможность легко переключаться между режимами плавающего окна и разделенного экрана. Более того, OnePlus добавила стандартное приложение «Часы» и возможность открывать до трех окон телефона на персональном компьютере. OxygenOS 12 C.60 добавляет функцию HyperBoost для стабилизации частоты обновления экрана в играх. Предположительно, это уменьшает время загрузки игры и энергопотребление, но пока только для некоторых игровых приложений.

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Обновление OxygenOS 12 C.60 доступно для загрузки по беспроводной сети (OTA). Как правило, OnePlus выпускает новые обновления не сразу, а в несколько этапов. Следовательно, пользователи могут получить обновление на свой смартфон как в ближайшие дни, так и в течение нескольких недель.