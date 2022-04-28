Microsoft тестирует сервис аналогичный VPN, для своего браузера Edge, добавляя новый уровень безопасности и конфиденциальности в работу в Интернете. Недавно обнаруженная страница поддержки на веб-сайте Microsoft подробно описывает Microsoft Edge Secure Network, которая обеспечивает шифрование данных и предотвращает онлайн-отслеживание.
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Хотя она еще недоступна, функция Microsoft Edge Secure Network по своему характеру похожа на службу Cloudflare. По сути, это прокси-сервис или VPN-сервис, который шифрует данные просмотра, чтобы защитить их от посторонних глаз, включая интернет-провайдера. Она также сохраняет конфиденциальность местоположения, поэтому пользователь может использовать её для доступа к веб-сайтам с географическим ограничением или контенту, заблокированному в какой-либо стране.
Режим безопасной сети Microsoft Edge потребует, чтобы пользователь вошел в свою учетную запись Microsoft. Желающие воспользоваться данной функцией получат 1 ГБ бесплатных данных в месяц, которые привязаны к учетной записи Microsoft. Сервис не хранит никаких личных данных пользователя, а любые данные, связанные с сеансами просмотра, удаляются каждые 25 часов. Информация, связанная с использованием данных, также удаляется в конце каждого месяца.
Страница поддержки содержит все подробности об услуге, в том числе о том, как ее включить. Скорее всего, пользователи, использующие версии браузера Dev или Canary, получат доступ к нему первыми.
Microsoft Edge не является первым браузером, предлагающим какой-либо сервис VPN. Opera уже некоторое время включает бесплатный VPN, а Mozilla запустила платный VPN-сервис еще в 2020 году.