Минимальная цена Poco F4 GT установлена на уровне 600 евро

Завтра Xiaomi официально представит смартфон Poco F4 GT на мировом рынке. Подробная информация о телефоне уже полностью известна, но до недавнего времени оставалась загадкой стоимость смартфона, что не менее важно, чем его технические характеристики.

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Как первоначально сообщил инсайдер Роланд Квандт, Poco F4 GT дебютирует в Европе по довольно значительной цене. Poco F4 GT должен был поступить в базовой комплектации с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти по рекомендованной производителем розничной ценой в 649 евро, а топовая версия с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти оценивалась на 100 евро дороже, то есть 749 евро. Однако теперь инсайдер сообщил обновленные данные, согласно которым стоимость обеих версий смартфона будет дешевле на 50 евро, что составляет 599 и 699 евро для двух соответствующих моделей. Кроме того, ожидается, что первые покупатели получат дополнительную скидку в размере ещё 50 евро.

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Poco F4 GT по большому счёту представляет собой переименованную версию Redmi K50 Gaming Edition, предназначенную для мирового рынка. Стоит отметить, что Redmi K50 Gaming Edition стоит 470 евро и 550 евро за модели с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителем и 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителем соответственно.