Судя по утечке смартфон выйдет в двух конфигурациях с 6 и 8 ГБ ОЗУ

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

На прошлой неделе Samsung анонсировала смартфон Galaxy M53 5G, который позаимствовал некоторые характеристики у Galaxy A73. Как и во всех последних случаях Samsung предпочла не раскрывать, сколько будет стоить Galaxy M53 5G и какой чипсет в нем установлен. Однако сегодня появилась новая информация, вносящая ясность в отношении того, сколько Galaxy M53 5G будет стоить в розницу.

реклама

Согласно данным магазина Geizhals, новый смартфон Galaxy M53 5G будет стоить 469 евро за версию с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Другие конфигурации пока не упоминаются. На сайте компании Samsung также нет данных о других конфигурациях памяти смартфона. Интересно, что инсайдер @Sudhanshu1414 заявляет, что Galaxy M53 5G будет доступен по цене 519 евро, но не указал источник этой информации. Кроме того, информация от @Sudhanshu1414 относится к версии с 8 ГБ оперативной памяти, что может объяснить расхождение в цене.

анонсы и реклама Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

К сожалению, пока неизвестно, когда Samsung начнет продавать Galaxy M53 5G и в каких странах. Несмотря на это, телефон должен получить чипсет Dimensity 900, 6,7-дюймовый Super AMOLED Plus экран с частотой обновления 120 Гц и аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч. Основная камера получит датчик разрешением 108-мегапикселей, по-видимому, такой же, как и в Galaxy A73.