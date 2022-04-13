На прошлой неделе Samsung анонсировала смартфон Galaxy M53 5G, который позаимствовал некоторые характеристики у Galaxy A73. Как и во всех последних случаях Samsung предпочла не раскрывать, сколько будет стоить Galaxy M53 5G и какой чипсет в нем установлен. Однако сегодня появилась новая информация, вносящая ясность в отношении того, сколько Galaxy M53 5G будет стоить в розницу.
реклама
Согласно данным магазина Geizhals, новый смартфон Galaxy M53 5G будет стоить 469 евро за версию с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Другие конфигурации пока не упоминаются. На сайте компании Samsung также нет данных о других конфигурациях памяти смартфона. Интересно, что инсайдер @Sudhanshu1414 заявляет, что Galaxy M53 5G будет доступен по цене 519 евро, но не указал источник этой информации. Кроме того, информация от @Sudhanshu1414 относится к версии с 8 ГБ оперативной памяти, что может объяснить расхождение в цене.
К сожалению, пока неизвестно, когда Samsung начнет продавать Galaxy M53 5G и в каких странах. Несмотря на это, телефон должен получить чипсет Dimensity 900, 6,7-дюймовый Super AMOLED Plus экран с частотой обновления 120 Гц и аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч. Основная камера получит датчик разрешением 108-мегапикселей, по-видимому, такой же, как и в Galaxy A73.