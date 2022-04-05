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ZOTAC представила GeForce RTX 3090 Ti PGF OC занимающей 4 слота на материнской плате
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 На прошлой неделе ZOTAC выпустила две модели нового флагмана от Nvidia RTX 3090 Ti: AMP Extreme HoLo, которая была отправлена в профильные СМИ для обзоров, и модель PGF OC с полностью индивидуальным дизайном, доступным только для китайских покупателей. Серия PGF так и не вышла на мировой рынок, но она достаточно интересна, и многие геймеры вполне хотели бы узнать о ней подробнее, так как она предлагает наилучшую производительность из всех линеек ZOTAC.

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 Однако на этот раз GeForce RTX 3090 Ti PGF OC по существу копирует характеристики видеокарты линейки AMP Extreme. Она имеет такую же тактовую частоту 1890 МГц и уровень TDP 450 Вт по умолчанию. Согласно обзорам, модель AMP может быть модифицирована до мощности 495 Вт путем разгона. К сожалению, параметры максимальной мощности варианта PGF еще не известны и не опубликованы компанией ZOTAC.

 Что явно отличает две линейки, так это размер обеих карт. По сравнению с AMP занимающей в системном блоке 3,5 слота, PGF официально имеет толщину 4 слота или 7,3 см. На данный момент это может быть самая толстая модель RTX 3090 Ti, представленная на рынке. Следует однако отметить, что карта фактически на 5 см короче и почти на 1 см уже модели AMP.

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 GeForce RTX 3090 Ti PGF OC оснащена системой охлаждения Ice Storm с тремя вентиляторами. Кожух и задняя панель подсвечиваются светодиодами ARGB. Новинка комплектуется специальным опорным кронштейном и адаптером питания с 3×8 pin на 16 pin.

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