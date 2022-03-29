Это вызвано ассоциацией данной буквы с российской армией

Как стало известно, компания Samsung, в связи с проведением специальной военной операции России на Украине, решила прекратить продажу смартфонов в нашей стране. Теперь стало известно, что Samsung в очередном порыве сумасшествия решила пойти дальше и отказаться от фирменного знака «Z» на своих складных устройствах Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

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На эстонских, латвийских и литовских веб-сайтах Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 теперь указаны как Galaxy Fold 3 и Galaxy Flip 3. Несоответствие между URL-адресом и страницей продуктов подтверждает, что изменение произошло сравнительно недавно. Интересно, что на веб-сайте Samsung в самой Украине до сих пор данные модели указаны с буквой Z.

Samsung, похоже, приняла такое решение на уровне своих региональных представительств, так как компания не сделала по этому поводу официальных заявлений.

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За последний месяц символ «Z» стал у многих ассоциироваться с российскими вооруженными силами. Антироссийские настроения в последнее время приобрели шизофренический характер и многие компании пошли на поводу у политиков и решили уйти с российского рынка, даже осознавая значительные финансовые потери. К сожалению в их число вошла и южнокорейская компания, которая занимала лидирующие позиции в России.