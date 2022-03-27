Флагманская RTX 4090 может потреблять более 800 Вт

Согласно отраслевым источникам информации, Nvidia поделилась своими эталонными платами флагманских графических процессоров серии RTX 4000, которые могут получить названия RTX 4080, RTX 4080 Ti, RTX 4090 и RTX 4090 Ti, со своими партнерами. Сами графические процессоры еще не поставлены, но известно, что платы рассчитаны на потребление до 600 Вт.

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Несколько известных инсайдеров с хорошей репутацией недавно заявили, что ожидают от RTX 4080 и 4090 TBP на уровне 600 Вт. Модель более высокого уровня RTX 4090 Ti может потреблять более 800 Вт.

Igor's Lab сообщает, что Nvidia попросила производителей протестировать эталонные платы, используемые для разработки собственных печатных плат с полной мощностью 600 Вт. Не каждая видеокарта RTX 4080 или RTX 4090 обязательно будет потреблять 600 Вт, но, по крайней мере, некоторые из них будут работать на повышенных тактовых частотах.

Igor's Lab получила изображение эталонной платы от китайского производителя и подтвердила ее подлинность с помощью двух других источников. Одной из особенностей стали двенадцать мест для модулей памяти, которые указывают на то, что GPU будет иметь либо 12 ГБ, либо 24 ГБ памяти GDDR6X.

Кроме того плата имеет целых 24 преобразователя напряжения по сравнению с 20 на печатной плате RTX 3090 Founder's Edition. Все эти преобразователи и модули питаются от одного разъема 12VHPWR, также известного как разъем питания PCIe 5.0, который может выдавать 600 Вт. Igor's Lab отмечает, что производители разрабатывают печатные платы, которые используют все 600 Вт, но это максимум, на что они способны, так как разъем PCIe 5.0 имеет именно такое ограничение. Каждый разъем 12VHPWR комплектуется адаптером с четырьмя 6+2-контактными разъемами Molex, хотя большинство блоков питания не имеют такого количества кабелей.

Инсайдеры ожидают, что Nvidia будет использовать трехслотовый воздушный кулер RTX 3090 для RTX 4080 и RTX 4090. Кроме этого производители, как сообщается, готовят 3,5-слотовые воздушные кулеры и рассматривают решения с водяным охлаждением, аналогичные тем, которые AMD использовала для видеокарты RX 6900 XT LC.

RTX 3090 Ti и RTX 4080 предположительно совместимы по выводам, а это означает, что они могут использовать одни и те же печатные платы. Igor's Lab предполагает, что производители могут использовать RTX 3090 Ti для тестирования своих кулеров и печатных плат RTX 4080.

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Напомню, что RTX 3090 Ti станет первой видеокартой с разъемом 12VHPWR. Слухи указывают, что 3090 Ti будет потреблять 400-500 Вт.