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AMD представила ускоритель Instinct MI210 для высокопроизводительных вычислений
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 Компания AMD сегодня официально представила графический ускоритель Instinct MI210 для серверов, рабочих станций и центров обработки данных, которым требуется высокая вычислительная производительность. Новая Instinct MI210 основана на одном вычислительном графическом процессоре на архитектуре CDNA 2 и комплектуется 64 ГБ памяти стандарта HMB2E. Эта карта должна позволить AMD начинать полномасштабное наступление на рынок коммерческих высокопроизводительных вычислений (HPC), в котором Nvidia отлично себя чувствует уже более десяти лет.

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 В отличие от более мощных собратьев в лице Instinct MI250 и MI250X, в которых используются два чипа, ускоритель AMD Instinct MI210 состоит из одного графического вычислительного кристалла CDNA 2 со 104 вычислительными блоками, включающими 6656 потоковых процессоров, а также оснащается 64 ГБ памяти стандарта HBM2E с поддержкой ECC и 4096-битным интерфейсом. Благодаря наличию 2-контактных и 4-контактных разъемов Infinity Fabric, новинка может объединяться по две или четыре карты и работать вместе в одной системе для значительного увеличения производительности. На плате используется двухслотовая пассивная система охлаждения, поэтому ускоритель предназначен для стоечных серверов или специальных рабочих станций, а не для обычного настольного компьютера. Питается новинка от одного восьмиконтактного разъема стандарта PCIe, это означает, что его максимальное энергопотребление с использованием слота PCIe и разъема составляет всего 225 Вт.

 Что касается вычислительных возможностей, то ускоритель Instinct MI210 поддерживает те же форматы FP64/FP32, FP16, bfloat16 и INT8, которые поддерживаются другими вычислительными графическими процессорами на архитектуре CDNA 2 серии Instinct MI200. Естественно, что с точки зрения производительности Instinct MI210 предлагает вдвое меньше возможностей, чем ускоритель Instinct MI250, имеющий два кристалла, поставляющийся в форм-факторе OCP и потребляет значительно больше энергии.

 Очевидным конкурентом платы AMD Instinct MI210 является карта PCIe Nvidia A100 емкостью 80 ГБ, выпущенная около года назад. На бумаге решение AMD на основе CDNA 2 превосходит своего конкурента в векторных и матричных операциях FP64/FP32 более чем в два раза. В отличие от этого, Nvidia A80 быстрее с форматами, специфичными для AI/ML, такими как FP16, bfloat16 и INT8.

 Наряду с новым ускорителем Instinct MI210 AMD также запускает платформу разработки программного обеспечения ROCm 5, которая позволяет пользователям эффективно заниматься программированием графических процессоров AMD и поддерживает различные открытые платформы, библиотеки MIOpen, Blas и RCCL, модель программирования HIP и многое другое.

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 Одним из важнейших шагов компании AMD помимо собственно анонса нового ускорителя заключается в том, что AMD получила поддержку со стороны крупнейших производителей серверов, которые предложат потребителям широкий спектр своих вычислительных систем на базе Instinct MI210. В число таких компаний входят такие гиганты индустрии, как Colfax, Dell, Asus, Lenovo, Supermicro, Gigabyte, HPE, Penguin и многие другие.

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