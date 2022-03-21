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Пользователи Android получили возможность удалять последние 15 минут активности в поисковике
Интересно, что данная функциональность уже работает на iOS устройствах с прошлого года
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 Google наконец-то внедрила параметр "быстрое удаление", который позволяет пользователям очищать последние 15 минут истории из своего поискового приложения на Android. Компания анонсировала эту функциональность около года назад и выпустила ее для iPhone несколько месяцев спустя.

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 В мае 2021 года на мероприятии Google I/O компания объявила о наборе специальном пакете функций, который улучшает контроль конфиденциальности для ее экосистемы. Одной из них была настройка, позволяющая пользователям удалять последние 15 минут своей истории поиска из приложения Google Search.


 Как было сказано выше, опция появилась для устройств на базе iOS в середине 2021 года, но дата ее выпуска в системе Google еще долго была не определена. Почти год спустя эта функция наконец-то появилась на Android. Представитель Google Нед Адрианс подтвердил, что данный функционал будет запущен на всех устройствах Android.

 «В текущий момент мы запускаем эту функцию в приложении Google для Android и ожидаем, что в ближайшие несколько недель она станет доступна всем пользователям, которые используют это приложение», — сказал Адрианс, намекнув, что такая возможность может появиться и в других операционных системах. Мы продолжаем изучать способы переноса этой полезной функции на другие системы».

 Пользователи могут получить доступ к этому параметру, перейдя в приложение Google, нажав на значок пользователя и выбрав «Удалить последние 15 минут». Это очистит недавнюю историю поиска как на устройстве, так и на странице «Моя активность», которая ведет журнал пользовательской активности во всех продуктах Google.

 Эта функция может быть полезна тем, кто использует необычные или компрометирующие условия поиска. Как сообщалось в марте 2021 года, две трети всех запросов Google представляют собой так называемый «поиски с нулевым кликом», когда пользователи не переходят на другую страницу, указанную в результатах запроса. Поиск с нулевым кликом гораздо чаще встречается на мобильных устройствах, чем на настольных компьютерах. В процентном соотношении это составляет 77,2% мобильных поисковых запросов.

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 К сожалению, эта функция не работает в других приложениях Google, таких, как YouTube. Кроме того, нет подтверждения того, будет ли этот параметр в конечном итоге применим к поиску Google на рабочем столе.

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#android #google #ios
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