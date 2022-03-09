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Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D не поддерживает разгон

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 Согласно появившемуся сообщению в одной из китайских социальных сетей, готовящийся к выходу процессор Ryzen 7 5800X3D с функцией 3D V-Cache на текущий момент не имеет поддержки разгона. Важно отметить, что данная информация нигде и никем не подтверждена. Возможно, что эта функция просто не поддерживается в текущей прошивке.

 К данному сообщению прилагается изображение процессора с заретушированными кодами OPN и QR.

 Напомню, что Ryzen 7 5800X3D является первым потребительским процессор AMD с 96 МБ памяти третьего уровня под названием 3D V-Cache. Вчера в сети появилось сообщение, что выход этого процессора состоится 20 апреля по рекомендованной розничной цене 449 долларов. Именно такую цену первоначально имел Ryzen 7 5800X. Таким образом последнего неминуемо ждет снижение цены после выхода новой модели.

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 AMD Ryzen 7 5800X3D имеет базовую тактовую частоту 3,4 ГГц и тактовую частоту в разгоне 4,5 ГГц, что соответственно на 400 и 200 МГц меньше, чем у Ryzen 7 5800X. Тем не менее, благодаря большому объему кэш-памяти L3, ожидается, что это обеспечит до 20% более высокую игровую производительность, чем Core i9-12900K, если верить оценкам компании AMD.

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Теги

amd ryzen ryzen 5000 ryzen 7 5800x 3d v-cache ryzen 7 5800x3d ryzen 5800x ryzen 7 5000
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