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Новый Apple iPad Air 5-го поколения получил процессор M1
Кроме того, планшет имеет поддержку 5G и скоростной порт USB-C
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 Компания Apple решила уделить планшету iPad Air больше внимания. Последняя на сегодня модель iPad Air была выпущена еще в 2020 году. Поклонники планшетов от Apple теперь могут порадоваться, так как новая модель iPad Air оснащается чипом M1, таким же как в iPad Pro 11 и iPad Pro 12.9, а также получит поддержку сетей пятого поколения 5G и современный порт USB-C.

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 Новый iPad Air имеет толщину всего около 0,24 дюйма и весит около 462 г. Устройство оснащено 10,9-дюймовым дисплеем Liquid Retina с разрешением 2360x1640 пикселей, имеет широкую цветовую гамму P3, яркость 500 нит и поддержку Apple Pencil 2-го поколения.

 Как и в модели iPad Pro, процессор M1 в iPad Air также предлагает 8 вычислительных ядер и 8-ядерный графический процессор, а также 16-ядерный нейронный движок и 8 ГБ оперативной памяти. Однако, в отличие от iPad Pro, iPad Air 5-го поколения имеет только 12-мегапиксельную сверхширокую переднюю камеру с апертурой f/2.4 и 12-мегапиксельную заднюю камеру с апертурой f/1.8.

 Что касается системы хранения, то на выбор предлагается два варианта с 64 ГБ и 256 ГБ. Установленный в планшете порт USB-C не поддерживает функцию Thunderbolt 4, хотя Apple сообщила, что порт USB-C обеспечивает скорость передачи до 10 Гбит/с. Кроме того, пользователю будет предложено только два динамика вместо четырех в моделях Pro. Новый iPad Air не имеет функции Face ID, а лишь использует Touch ID, встроенный в кнопку питания для биометрической аутентификации.

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 Apple iPad Air 5-го поколения будет доступен для предварительного заказа с 11 марта по цене от 599 долларов за версию только с Wi-Fi и от 749 долларов или за версию Wi-Fi + Cellular. Доступность для покупки ожидается с 18 марта в нескольких цветовых вариантах, включая космический серый, звездный свет, розовый, фиолетовый и синий.

#apple #ipad #apple m1 #ipad air #ipad pro
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