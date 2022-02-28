Это стало результатом вззлома серверов Nvidia хакерской группой LAPSUS$

Хакерская группа LAPSUS$, ответственная за атаку на серверы NVIDIA несколько дней назад, сообщает, что имела доступ к серверам NVIDIA целую неделю и смогла получить административный доступ ко многим системам, включая драйверы, схемы и прошивки.

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Что еще хуже, есть информация, что возможность обхода ограничения майнинга для графических процессоров GA102/GA104 теперь предлагается для продажи. Таким образом получается, что группа якобы нашла алгоритм, который отвечал за ограничитель скорости хеширования майнинга, встроенный в видеокарты серии RTX 30. Это может привести к тому, что группа поделится данными с общественностью. Судя по сообщениям в Telegram, это уже началось.

Группа выпустила первую часть утечки, которая подтверждает некоторые данные хакеров. Разумеется, что скачивание украденных файлов и применение их в домашних условиях могут пагубно сказаться на работоспособности видеокарт. Поэтому делать это, если кто-то решится, нужно с осторожностью и исключительно на свой страх и риск.

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Стоит сказать, что NVIDIA пока официально не подтвердила факт взлома своих серверов, но заявила, что расследует данный инцидент. Согласно сообщениям, опубликованным хакерской группой, NVIDIA пыталась взломать группу и зашифровать украденные данные, но копии украденных материалов уже были скопированы и размещены в другом месте.