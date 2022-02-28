Об этом говорят первые тесты, проведенные порталом Notebookcheck

Согласно недавним тестам, проведенным ресурсом Notebookcheck, некоторые варианты новейшего графического процессора для ноутбуков NVIDIA RTX 3070 Ti медленнее, чем полноценные оригинальные модели RTX 3070.

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Стоит сказать, что это довольно типичная ситуация для NVIDIA. Некоторые мобильные графические процессоры GeForce с ограниченным энергопотреблением не могут конкурировать с моделями более низкого уровня, которые не имеют ограничения по энергопотреблению. Это и подтверждается первоначальными тестами, проведенными Notebookcheck с игровым ноутбуком MSI Stealth GS66 с графическим процессором GeForce RTX 3070 Ti мощностью 105 Вт, что значительно меньше, чем у модели Vector GP66 той же компании с графикой мощностью 150 Вт. Это может ввести в заблуждение покупателей, которые выбирают свои ноутбуки, просто взглянув на название видеокарты.

RTX 3070 Ti мощностью 105 Вт имеет тактовую частоту 1035 МГц, что намного меньше, чем 1485 МГц модели GeForce RTX 3070 мощностью 150 Вт. Только это уже говорит о разнице в 8-9% в синтетических тестах и до 24% в игровых тестах.

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