Платформа позволит создать суперкомпьютеры экзафлопсного класса к четвертому кварталу 2022 года

Компания Atos представила новую гибридную вычислительную платформу BullSequana XH3000, которая позволяет создавать суперкомпьютеры эксафлопсного класса. Новая высокопроизводительная вычислительная платформа не зависит от используемой аппаратной архитектуры, поэтому совместима с процессорами AMD, Intel, Nvidia и SiPearl, а также с вычислительными графическими процессорами AMD, Intel и Nvidia. Кроме того, платформа использует жидкостное охлаждение и может работать с блоками мощностью до 1000 Вт.

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Гибридная вычислительная платформа Atos BullSequana XH3000 обеспечит максимальную гибкость для систем с производительностью от 1 петафлопс до 1 экзафлопс FP64 с использованием оборудования, которому только предстоит появиться в течение следующих шести лет. Помимо традиционных x86 процессоров от AMD и Intel, новинка также поддерживает будущие Arm процессоры Grace от Nvidia и высокопроизводительные системы-на-чипе Rhea от SiPearl. Также платформа может поддерживать вычислительные графические ускорители следующего поколения на базе CDNA 2/3 от AMD, Intel Ponte Vecchio и Nvidia Hopper.

Будущие CPU и GPU для центров обработки данных и высокопроизводительных вычислений (HPC) обещают быть чрезвычайно энергоемкими, поэтому BullSequana XH3000 будет использовать решение Atos с прямым жидкостным охлаждением (DLC), которое должно обеспечить более чем на 50% большую мощность охлаждения по сравнению с предыдущими поколениями и включать блоки, потребляющие до 1000 Вт. Похоже, что в будущем это будет довольно стандартная конфигурация HPC. Например, ходят слухи, что процессор AMD Instinct MI250X потребляет до 550 Вт.

В настоящее время нет подробностей о грядущих решениях для высокопроизводительных вычислений от AMD, Intel, Nvidia и SiPearl, но сам факт заявления Atos о совместимости с ними, указывает на то, что их общие характеристики уже известны производителю серверов.

Учитывая сроки доступности BullSequana XH3000, вполне вероятно, что они станут одними из первых, которые будут поддерживать будущие вычислительные графические процессоры Nvidia Hopper.

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На сегодняшний день в системах Cray EX используются процессоры AMD, EPYC или Intel Xeon Scalable, а также вычислительные графические процессоры AMD и Nvidia. Добавив поддержку Grace от Nvidia и Rhea от SiPearl, Atos предложит клиентам более гибкую платформу.