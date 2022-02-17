Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Платформа BullSequana XH3000 от Atos уже имеет поддержку ускорителей Nvidia Hopper
Платформа позволит создать суперкомпьютеры экзафлопсного класса к четвертому кварталу 2022 года
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевеют
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену

 Компания Atos представила новую гибридную вычислительную платформу BullSequana XH3000, которая позволяет создавать суперкомпьютеры эксафлопсного класса. Новая высокопроизводительная вычислительная платформа не зависит от используемой аппаратной архитектуры, поэтому совместима с процессорами AMD, Intel, Nvidia и SiPearl, а также с вычислительными графическими процессорами AMD, Intel и Nvidia. Кроме того, платформа использует жидкостное охлаждение и может работать с блоками мощностью до 1000 Вт.

реклама

 Гибридная вычислительная платформа Atos BullSequana XH3000 обеспечит максимальную гибкость для систем с производительностью от 1 петафлопс до 1 экзафлопс FP64 с использованием оборудования, которому только предстоит появиться в течение следующих шести лет. Помимо традиционных x86 процессоров от AMD и Intel, новинка также поддерживает будущие Arm процессоры Grace от Nvidia и высокопроизводительные системы-на-чипе Rhea от SiPearl. Также платформа может поддерживать вычислительные графические ускорители следующего поколения на базе CDNA 2/3 от AMD, Intel Ponte Vecchio и Nvidia Hopper.

 Будущие CPU и GPU для центров обработки данных и высокопроизводительных вычислений (HPC) обещают быть чрезвычайно энергоемкими, поэтому BullSequana XH3000 будет использовать решение Atos с прямым жидкостным охлаждением (DLC), которое должно обеспечить более чем на 50% большую мощность охлаждения по сравнению с предыдущими поколениями и включать блоки, потребляющие до 1000 Вт. Похоже, что в будущем это будет довольно стандартная конфигурация HPC. Например, ходят слухи, что процессор AMD Instinct MI250X потребляет до 550 Вт.

 В настоящее время нет подробностей о грядущих решениях для высокопроизводительных вычислений от AMD, Intel, Nvidia и SiPearl, но сам факт заявления Atos о совместимости с ними, указывает на то, что их общие характеристики уже известны производителю серверов.

 Учитывая сроки доступности BullSequana XH3000, вполне вероятно, что они станут одними из первых, которые будут поддерживать будущие вычислительные графические процессоры Nvidia Hopper.

анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Необычная RTX 3080 по цене 3070
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-37 000р на 3080 MSI Gaming

 На сегодняшний день в системах Cray EX используются процессоры AMD, EPYC или Intel Xeon Scalable, а также вычислительные графические процессоры AMD и Nvidia. Добавив поддержку Grace от Nvidia и Rhea от SiPearl, Atos предложит клиентам более гибкую платформу.

#amd #intel #nvidia #hopper #cdna #cdna 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD впервые в истории обогнала Intel по рыночной капитализации
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

15 смартфонов POCO получили глобальную прошивку MIUI 13
5
Эфир подорожает до $6500 после перехода на PoS и до $50 788 к концу десятилетия – аналитики AFF
63
Майнер разблокировал BIOS на видеокарте Radeon RX 5600/5700 при помощи безопасной прошивки
12
5 самых провальных криптовалют февраля, которые не стоит покупать по мнению аналитиков Cryptoticker
4
AMD не планировала продавать Radeon RX 6500 XT по $200, а низкая цена была маркетинговой уловкой
25
Newegg продала известному блогеру сломанную материнскую плату и отказалась возвращать деньги
17
Крупное обновление и некст-ген версию Cyberpunk 2077 с пробным доступом могут представить сегодня
6
Работа Cyberpunk 2077 не гарантируется на видеокартах NVIDIA 700, а после 15 июня и на Windows 7
37
Почему GeForce GTX 1080 Ti горят во время майнинга Эфира – причины и описание проблемы от VIK-off
18
Падение цен на видеокарты в магазинах РФ привело к значительному улучшению окупаемости майнинга
33
68 актуальных смартфонов Xiaomi претендуют на получение MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
6
Видеокарта NVIDIA RTX 3050 оказалась способна "вытянуть" игру Red Dead Redemption 2 в 4К при 40 fps
54
Минэк предложил разрешить майнинг в регионах с устойчивым профицитом генерации электроэнергии
4
Премьера игрового процесса стратегии Dune Spice Wars
14
Смартфоны realme 9 Pro и realme 9 Pro+ будут продаваться в России по цене от 30 990 рублей
2
Redmi Note 10 и Mi 11 Lite 5G начали получать новое обновление MIUI 13
1
Cyberpunk 2077 получила версии для современных консолей, а также патч 1.5 с действительно огромным количеством изменений
27
MSI больше не будет комплектовать материнские платы бумажной документацией
21
Спрос на новые планшеты Samsung превысил предложение
5
Семейство видеокарт NVIDIA Ada Lovelace дебютирует в сентябре
21

Популярные статьи

Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
407
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
36
Мои впечатления от игры Call of Juarez
15
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S Animate
4
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i7-11700КF
2

Сейчас обсуждают

Roman Betenya
02:00
Кому нужны на стройке эти безрукие пиздуны? Им даже ведро с говном не доверишь - половину на себя расплескают. Пусть дальше сидят у самок на шее и фантазируют про майнинг.
Падение цен на видеокарты в магазинах РФ привело к значительному улучшению окупаемости майнинга
Олександр Лесик
01:59
😁
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
ChAS
01:57
Беспокоиться не надо. Это всё отработано временем, зато они надёжные.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Аркадий Глазырин
01:54
И не просто приедет,а приедет и застрелит.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Аркадий Глазырин
01:53
Вообще-то РФ вторая по притоку мигрантов, после СШП
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Аркадий Глазырин
01:52
Браво! Вы изобрели МЦК
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Anton Пыль
01:51
То что проработала, ни о чем не говорит. А вот как проработала - вопрос другой. Я 5 лет проработал в sunrise pro, тот что на Савеловском был, радеоны несли пачками, сдавали после третьего раза и брали...
ATI/AMD vs Nvidia - нелегкий выбор лучшего производителя видеокарт. Немного "диванной" аналитики
Аркадий Глазырин
01:51
Даже бараков не хватало, в землянках жили.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
32Влад32
01:50
Но все равно надо думать о прогрессе.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
32Влад32
01:49
А еще ракетные двигатели, выпуск которых начали в 60-х. США только только собираются отказаться от закупки их у нас.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем