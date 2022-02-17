Выход консоли должен состоиться уже на следующей неделе 25 февраля

Как ожидается 25 февраля состоится долгожданный выход игровой консоли Steam Deck от Valve. По словам портала Phoronix, в преддверии запуска Valve выпустила Proton 7.0 с поддержкой Easy Anti-Cheat, что позволяет запускать ещё больше игр в Linux.

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Компания Valve также завершила разработку Variable Rate Shading для графического драйвера с открытым исходным кодом Linux, который должен появиться в Steam Deck в конце этого года. Что касается Proton 7.0, то он представляет собой значительное обновление API для совместимости с системой Linux ProtonDB и поддержкой большего количества игр.

Wine в Proton 7.0 также был обновлен до версии 7.0, а DXVK (на основе Vulkan для Direct3D) перешел на версию 1.9.4. Эти обновления включают многочисленные исправления ошибок и улучшения.

Для тех кто не знает, напомню, что ProtonDB полагается на DXVK и Wine, для полной совместимости с играми для Windows в библиотеке Steam. Задача Proton состоит в том, чтобы автоматизировать процессы настройки уровней совместимости и обеспечить плавный игровой процесс в операционных системах Linux.

Одной из самых интересных функций, которые будут добавлены в Proton 7.0, является полная поддержка сервисов Easy Anti-Cheat от Epic. Сейчас многие игры используют этот сервис для борьбы с читерами. Есть только одно ограничение, что Proton будет поддерживать только игры с включенным модулем EAC для Linux.

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В Proton 7.0 есть несколько других улучшений и исправлений, включая поддержку кодека H264 и улучшенную поддержку контроллера Steam для игр Origin.