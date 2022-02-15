Интересно, что для Redmi Note 10 это будет уже вторая сборка с MIUI 13

Xiaomi медленно, но верно, продолжает выпускать сборки обновления MIUI 13 для своей глобальной линейки смартфонов. Компания уже разослала сборки Mi Pilot для таких телефонов, как Mi 11 и Redmi 10, а теперь дошел черед смартфона Mi 11 Lite 5G получить аналогичное обновление.

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Обновление для Xiaomi Mi 11 Lite 5G имеет номером сборки «V13.0.2.0.SKIMIXM», это означает, что данная сборка основана на Android 12 для глобальной модели телефона. OTA обновление весит 3,2 ГБ и в настоящее время доступно только для тестеров Mi Pilot.

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В свою очередь Redmi Note 10 также получает новые обновления MIUI 13. Данный телефон среднего уровня уже некоторое время назад получил первую сборку MIUI 13, а теперь получает еще одну, имеющую номер «13.0.5.0.SKGMIXM». Новая сборка включает файл размером 2,6 ГБ, который содержит исправления ошибок в строке состояния и общие улучшения производительности системы смартфона. Обновление также выходит для индийской модели Redmi Note 10, но имеет номер сборки «V13.0.0.6.SKGINXM» и весит те же 2,6 ГБ.