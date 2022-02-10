Несколько недель назад компания Xiaomi выпустила свою новую оболочку MIUI 13 на смартфоны, предназначенные для глобального рынка, и начала рассылать ранние сборки на ряд устройств. Смартфоны Mi 11 и Mi 11 Ultra будут первыми устройствами, которые получат долгожданное обновление до MIUI 13.
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Как сообщает Интернет портал Xiaomiui, у компании уже есть сборки MIUI 13, доступные для Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mi 11. Для Mi 11 Ultra сборка имеет номер "V13.0.1.0.SKAEUXM" и уже существует в базе данных Xiaomi. Младшая версия Xiaomi Mi 11 под кодовым названием "Venus" получит сборку под номером "V13.0.1.0.SKBEUXM" и, как сообщается, доступна для тестировщиков по программе Mi Pilot.
Очевидно, что обе сборки предназначены для моделей телефонов из Европейской экономической зоны и основаны на новейшей операционной системе Android 12. В отличие от предыдущих лет, когда Xiaomi рассылала обновления MIUI и ОС Android отдельно, компания, похоже, перешла на одновременный выпуск обновления MIUI 13 и Android 12 в одной сборке.