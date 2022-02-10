Право первыми получить обновление получат европейские модели смартфонов

Несколько недель назад компания Xiaomi выпустила свою новую оболочку MIUI 13 на смартфоны, предназначенные для глобального рынка, и начала рассылать ранние сборки на ряд устройств. Смартфоны Mi 11 и Mi 11 Ultra будут первыми устройствами, которые получат долгожданное обновление до MIUI 13.

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Как сообщает Интернет портал Xiaomiui, у компании уже есть сборки MIUI 13, доступные для Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mi 11. Для Mi 11 Ultra сборка имеет номер "V13.0.1.0.SKAEUXM" и уже существует в базе данных Xiaomi. Младшая версия Xiaomi Mi 11 под кодовым названием "Venus" получит сборку под номером "V13.0.1.0.SKBEUXM" и, как сообщается, доступна для тестировщиков по программе Mi Pilot.

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Очевидно, что обе сборки предназначены для моделей телефонов из Европейской экономической зоны и основаны на новейшей операционной системе Android 12. В отличие от предыдущих лет, когда Xiaomi рассылала обновления MIUI и ОС Android отдельно, компания, похоже, перешла на одновременный выпуск обновления MIUI 13 и Android 12 в одной сборке.