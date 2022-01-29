В основном рост связывают с самоизоляцией пользователей и увеличившиеся в связи с этим потребности в компьютерном оборудовании

Согласно отчету NPD Group, рынок игрового оборудования и аксессуаров для ПК резко вырос в 2021 году, в немалой степени из-за пандемии COVID-19. Это позволило отрасли получить доход в 5,74 миллиарда долларов за весь год.

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Большая часть выручки была получена от настольных компьютеров, ноутбуков и микрофонов для ПК, увеличившись на 38%, 29% и 25% соответственно в течение 2021 года. Чистый рост объема продаж был обусловлен микрофонами для ПК, мониторами и ноутбуками до 27%, 17% и 16% соответственно.

В целом, прирост выручки в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил 25%. Это отличный результат, но значительно меньше прироста в 62% в сравнении 2020 и 2019 годов. Вызванная пандемией самоизоляция и нахождение пользователей большую часть времени в своих домах сделали свое дело. Сейчас больше людей, чем когда-либо прежде, используют компьютеры для развлечения, общения и работы.

Игры для ПК также показали значительный рост в 2021 году. Доход от цифрового контента для ПК в прошлом году увеличился на 5% и составил 7,9 млрд долларов. Этому также способствовало увеличение среднего времени нахождения в играх на ПК, которое в среднем составило 7,7 часа в неделю, что на 1 час больше, чем в 2020 году.

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Однако из-за быстрого роста рынка ПК в 2020 и 2021 годах NPD Group прогнозирует, что 2022 год станет первым годом, когда мы увидим снижение продаж и доходов примерно на 4%.