Компания сосредоточится на производительных устройствах для профессионалов и геймеров

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Всего через несколько недель после того, как Intel официально прекратила выпуск своих недорогих ПК малого форм-фактора NUC 11 Panther Canyon, FanlessTech сообщает, что компания якобы также отменила выпуск своих недорогих систем NUC 12 Performance на базе процессоров Alder Lake. Похоже, что Intel намерена сосредоточиться на бизнес моделях и геймерах с помощью своих новых NUC.

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Вместо основного NUC 12 Performance Intel предложит NUC 12 Pro под кодовым названием «Wall Street Canyon», а также NUC на базе Alder Lake для геймеров. Всего будет пять моделей NUC 12 Pro: vPro с процессорами i5 и i7, три модели без vPro с процессорами i3, i5 и i7. Как следует из названия, Intel NUC 12 Pro предназначен для профессионалов, поэтому они будут доступны с устройством чтения карт SDXC/SD Express. Кроме того, система будет иметь два порта HDMI, один из которых HDMI 2.1, а другой HDMI 2.0b.

Отказ от некоторых моделей позволяет Intel сосредоточиться на других и обеспечить их стабильные поставки. Клиенты Intel, которые планировали получить производительные NUC 12, будут довольны немного более дорогими версиями NUC 12 Pro. Остальные пользователи могут воспользоваться ПК малого форм-фактора других производителей, например, Asus PN или Gigabyte Brix на базе Alder Lake.

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Пока Intel официально не раскрыла планы относительно своей серии NUC 12, поэтому стоит воспринимать информацию о любых изменениях планов с осторожностью.