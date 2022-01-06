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Intel перенесла выход видеокарт Arc на более поздний срок
На сайте компании больше не упоминается первый квартал 2022 года в качестве даты выпуска
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 Пресс-конференция Intel на выставке CES 2022 была наполнена подробностями о процессорах Alder Lake 12-го поколения. Однако очень многих больше интересовала информация о графических процессорах Arc. Но компания сказала только о том, что она начала поставки производителям, а видеокарты станут доступны в первом квартале 2022 года. Последнее не являлось новостью на тот момент, но появилось сообщение, что это относится только к мобильной версии Arc.

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 Интересно, что официальный сайт Arc обновил информацию о дате выпуска, удалив упоминание о первом квартале.

 Можно подумать, что это могло быть ошибкой, поскольку веб-сайты Intel постоянно обновляются. Но отсутствие указания Q1 было перенесено на другие части страницы, это явно указывает на то, что данный ход является преднамеренным.

 Сообщение от Intel о дате выпуска Arc сбивает с толку. Всего два дня назад компания объявила, что Arc появится в первом квартале 2022 года, и в то же время это подтверждение удаляется с веб-сайта.

 Компьютерные энтузиасты должны быть обеспокоены тем, что графические процессоры Arc могут не появиться в первом квартале, но даже если они будут доступны, то будут ограничены версией для ноутбуков. Ранее ходили слухи, что запуск десктопной версии Arc следует ожидать во втором квартале. Постепенно становится очевидным, что эта дата может быть связана со всей серией Arc, а не только с настольными моделями.

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 По данным Intel, графические процессоры ARC поставляются для ноутбуков и готовых систем для настольных ПК. Во время конференции CES 2022 Intel объявила о предстоящем 10 мая мероприятии VISion, которое можно каким-то образом привязать к запуску Intel Arc.

#intel #видеокарты #intel 12-gen #intel arc #intel arc alchemist
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