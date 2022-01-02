Это откроет широкие возможности пользователям для апгрейда своих систем

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Пользователь Twitter @9550pro опубликовал изображение предстоящего нового устройства Intel NUC на процессоре Alder Lake, демонстрирующем массивный сокет LGA1700 с неизвестной моделью процессора. Если изображение указывает на NUC следующего поколения от Intel, то это будет первый раз, когда компания перешла с BGA на разъем LGA для устройств NUC.

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Несомненно данный факт является хорошей новостью для будущих владельцев NUC, поскольку сокет LGA1700 откроет возможность для пользователей самостоятельно заменять процессор на более производительный чип Alder Lake или даже будущие чипы Raptor Lake 13-го поколения. Но есть вероятность, что Intel может заблокировать возможность апгрейда с помощью обновлений микрокода материнской платы.

На изображении видно, что материнская плата содержит два слота памяти DDR4 SO-DIMM и два разъема M.2, один из которых имеет интерфейс PCIe 4.0 NVMe. Возможно в будущем появятся версии NUC для памяти DDR5, поскольку модули DDR5 SO-DIMM сейчас отсутствуют. Но, по-видимому, Intel решила сначала выпустить версию с DDR4, учитывая проблемы с поставками памяти DDR5. Спецификации компьютера соответствуют Intel NUC 12 Enthusiast, информация о котором появилась в августе прошлого года.

NUC 12 Enthusiast может стать значительным обновлением по сравнению с текущим NUC 11 Extreme (Beast Canyon), сочетая в себе мощность процессоров Intel Alder Lake и, по слухам, дискретные видеокарты Xe-HPG DG2. Сообщается, что устройство может оснащаться процессорами линеек Core i5, Core i7 и Core i9.

Однако компактный дизайн NUC 12 Enthusiast, скромная подсистема питания и источник питания мощностью 330 Вт, вероятно, ограничат количество вариантов ЦП. Следовательно, разумно предположить, что устройство может получить в лучшем случае только 65 ваттные модели процессоров Alder Lake.

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Возможно, что компания Intel расскажет больше о готовящихся устройствах NUC нового поколения на выставке CES 2022, которая откроется всего через несколько дней.