Xiaomi выпустила свою оболочку MIUI 13 несколько дней назад вместе с серией флагманских смартфонов Xiaomi 12. Компания уже опубликовала предварительный график развертывания новой версии MIUI для китайского рынка, а теперь предоставила список первой партии устройств, которые получат MIUI 13 на глобальном рынке.
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Как сообщает ресурс Xiaomiui, компания планирует на начальном этапе разослать MIUI 13 на 19 устройств, за пределами Китая. Все эти 19 телефонов получат новую версию MIUI на базе ОС Android 12. Важно напомнить, что MIUI работает независимо от установленной версии Android в смартфоне, а это означает, что некоторые устройства получат обновленную оболочку только с системой Android 11. Итак, ниже представлен список глобальных версий смартфонов, которые первыми обновятся до MIUI 13:
Mi 11
Mi 11 Ultra
Mi 11i
Mi 11X Pro
Mi 11X
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi 11 Lite NE
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi 11T
Mi 11 Lite 5G
Mi 11 Lite
Xiaomi Pad 5
Redmi 10
Redmi 10 Prime
Redmi Note 8 (2021)
Redmi Note 10 Pro
Redmi Note 10 Pro Max
Redmi Note 10
Redmi Note 10 JE
Все перечисленные устройства относятся к моделям текущего поколения. На первый взгляд странным выглядит отсутствие Poco F3. Однако, для этого есть очевидная причина: Poco F3 продается в Индии как Mi 11X, который и указан выше. Таким образом владельцам Poco F3 не о чем беспокоиться.
Популярные модели Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10 отсутствуют в списке, но ожидается, что эти устройства получат обновление MIUI 13 во второй волне развертывания.