В первую волну обновления попадут 19 моделей смартфонов

Xiaomi выпустила свою оболочку MIUI 13 несколько дней назад вместе с серией флагманских смартфонов Xiaomi 12. Компания уже опубликовала предварительный график развертывания новой версии MIUI для китайского рынка, а теперь предоставила список первой партии устройств, которые получат MIUI 13 на глобальном рынке.

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Как сообщает ресурс Xiaomiui, компания планирует на начальном этапе разослать MIUI 13 на 19 устройств, за пределами Китая. Все эти 19 телефонов получат новую версию MIUI на базе ОС Android 12. Важно напомнить, что MIUI работает независимо от установленной версии Android в смартфоне, а это означает, что некоторые устройства получат обновленную оболочку только с системой Android 11. Итак, ниже представлен список глобальных версий смартфонов, которые первыми обновятся до MIUI 13:

Mi 11

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X Pro

Mi 11X

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite NE

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite

Xiaomi Pad 5

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Redmi Note 8 (2021)

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10 JE

Все перечисленные устройства относятся к моделям текущего поколения. На первый взгляд странным выглядит отсутствие Poco F3. Однако, для этого есть очевидная причина: Poco F3 продается в Индии как Mi 11X, который и указан выше. Таким образом владельцам Poco F3 не о чем беспокоиться.

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Популярные модели Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10 отсутствуют в списке, но ожидается, что эти устройства получат обновление MIUI 13 во второй волне развертывания.