Новая версия MIUI 13 будет официально запущена Xiaomi во вторник, 28 декабря, в 19:30 по китайскому времени. Уже давно ожидалось, что в этот день будет выпущена новая версия оболочки для Android, поскольку на 28 декабря назначено крупное мероприятие по запуску продуктов популярного китайского производителя. Ожидается, что предстоящая линейка Xiaomi 12 будет работать с оболочкой MIUI 13 из коробки.
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Рекламные материалы, касающиеся MIUI 13, обещали повысить эффективность приложений по сравнению с MIUI 12.5 Enhanced Edition. Обновление до MIUI 13 должно привести к тому, что многие пользователи получат от 20% до 26% большую производительность важных системных приложений, в то время как сторонние приложения будут работать на 15–52% быстрее, чем при работе с MIUI 12.5.
Компания Xiaomi постоянно стремится улучшать производительность, оптимизировать работу оперативной памяти и время автономной работы. Кроме того, MIUI 13 для устройств под управлением Android 11 или 12 принесёт новые виджеты, измененные значки и обновленный список приложений.