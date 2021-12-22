В сети ранее появились слухи из Китая, что компания intel решила отменить выход чипсета H670 для материнских плат с процессорами Alder Lake. Однако этим слухам есть опровержение, в виде фотографий материнских плат компании ASUS на данном чипсете.
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Портал Videocardz получили четыре фотографии материнских плат с чипсетами H670 и B660. Само собой разумеется, что H670 является чипсетом более высокого уровня по сравнению с B660, но различия не являются существенными, вероятно, поэтому в более ранних сообщениях утверждалось, что Intel может полностью отказаться от набора микросхем H670.
В любом случае материнские платы на чипсете H670 в утечке предназначены для памяти DDR4, так что не является премиум вариантом. В свою очередь материнские платы ROG STRIX на B660 с поддержкой памяти DDR5 выглядят намного более функциональными. Вполне вероятно, что эти платы могут оказаться дороже, чем H670.
Ожидается, что Intel анонсирует свои материнские платы на чипсетах H670/B660 и H610 на выставке CES 2022 4 января.