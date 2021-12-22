Это опровергает информацию, что Intel отказалась от выпуска данного чипсета

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В сети ранее появились слухи из Китая, что компания intel решила отменить выход чипсета H670 для материнских плат с процессорами Alder Lake. Однако этим слухам есть опровержение, в виде фотографий материнских плат компании ASUS на данном чипсете.

реклама

Портал Videocardz получили четыре фотографии материнских плат с чипсетами H670 и B660. Само собой разумеется, что H670 является чипсетом более высокого уровня по сравнению с B660, но различия не являются существенными, вероятно, поэтому в более ранних сообщениях утверждалось, что Intel может полностью отказаться от набора микросхем H670.

В любом случае материнские платы на чипсете H670 в утечке предназначены для памяти DDR4, так что не является премиум вариантом. В свою очередь материнские платы ROG STRIX на B660 с поддержкой памяти DDR5 выглядят намного более функциональными. Вполне вероятно, что эти платы могут оказаться дороже, чем H670.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

Ожидается, что Intel анонсирует свои материнские платы на чипсетах H670/B660 и H610 на выставке CES 2022 4 января.