В их число входят смартфоны серии 11 и Redmi K40

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В сети постепенно появляется всё больше информации новой оболочке MIUI 13 Xiaomi, а также о планах компании по развертыванию обновления до новой версии. Последняя утечка показывает, какие устройства первыми получат обновление до MIUI 13.

реклама

Согласно порталу Xiaomiui, на начальном этапе компания Xiaomi планирует разослать обновление MIUI 13 на несколько устройств, включая смартфоны серии Redmi K40 и Xiaomi 11 Lite 5G. Когда именно начнется выпуск этого обновления, неизвестно, но имеющиеся сейчас слухи склоняются к тому, что MIUI 13 дебютирует 28 декабря. Компания, скорее всего, начнет широкое развертывание в самом начале следующего года, хотя традиционно сначала обновление начнет поступать на китайские версии перечисленных устройств. Глобальный релиз, скорее всего, начнется в январе.

С полным списком устройств с их текущими сборками можно ознакомиться ниже. Предположительно, устройства, с номерами сборок «V13.0.0.x», еще не имеют стабильную версию, в то время как устройства с номерами сборок «V13.0.1.x» вполне пригодны для использования.

анонсы и реклама Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3070 со скидкой 7000р Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Все RTX 3090 стоят намного более 300000р MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде



