Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Стал известен список из 11 смартфонов Xiaomi, которые первыми получат MIUI 13
В их число входят смартфоны серии 11 и Redmi K40
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-13000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus

 В сети постепенно появляется всё больше информации новой оболочке MIUI 13 Xiaomi, а также о планах компании по развертыванию обновления до новой версии. Последняя утечка показывает, какие устройства первыми получат обновление до MIUI 13.

реклама

 Согласно порталу Xiaomiui, на начальном этапе компания Xiaomi планирует разослать обновление MIUI 13 на несколько устройств, включая смартфоны серии Redmi K40 и Xiaomi 11 Lite 5G. Когда именно начнется выпуск этого обновления, неизвестно, но имеющиеся сейчас слухи склоняются к тому, что MIUI 13 дебютирует 28 декабря. Компания, скорее всего, начнет широкое развертывание в самом начале следующего года, хотя традиционно сначала обновление начнет поступать на китайские версии перечисленных устройств. Глобальный релиз, скорее всего, начнется в январе.

 С полным списком устройств с их текущими сборками можно ознакомиться ниже. Предположительно, устройства, с номерами сборок «V13.0.0.x», еще не имеют стабильную версию, в то время как устройства с номерами сборок «V13.0.1.x» вполне пригодны для использования.

анонсы и реклама
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3070 со скидкой 7000р
Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде


#xiaomi #redmi k40 #miui 13 #redmi k40 pro #redmi k40 gaming edition #redmi note 10 pro #xiaomi 11t #xiaomi 11 t pro
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Недорогие и полезные товары с AliExpress: RGB-лента Xiaomi Yeelight, куртка Аляска и другое
Названы самые недооценённые смартфоны 2021 года
Качественные изображения и характеристики Xiaomi 12 опубликованы надёжным инсайдером
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 4-й: The Vanishing of Ethan Carter
26
Chia Coin и Raptoreum стали разочарованием для майнеров и уже потеряли большую часть стоимости
29
Microsoft планирует удалить из Windows 11 командную строку
54
Российских майнеров переведут на более высокий тариф оплаты за электроэнергию – Коммерсант
70
Видеокарта Radeon RX 7900 XT получит 15360 CPU и может оказаться на 250% быстрее Radeon RX 6900 XT
46
Владелец криптофермы с 7 000 видеокартами RTX 3070 рассказал о внутреннем устройстве его фабрики
60
Система на базе 2 китайских процессоров Hygon C86 3185 обошла Ryzen 5 5600X в Blender на 33%
17
Роскомнадзор может ввести полную или частичную блокировку YouTube на территории РФ
166
Activision Blizzard: 24 % наших сотрудников — женщины, 36 % — «недостаточно представленные» этнические группы
48
Похоже, новая Mass Effect создаётся на движке Unreal Engine 5
32
Инвестор призывает Илона Маска к ответу за обесценивание акций Tesla на четверть
18
Геймер собрал гигантский компьютер внутри Minecraft на котором можно играть в игры
10
Майнер показал сгоревшую ферму из 72 устройств ASIC общей стоимостью 4 500 000 рублей
20
Анонс Doogee V20 – два экрана, NFC, камера ночного видения и возможность выиграть смартфон
3
Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 2050 и MX500 для ноутбуков протестированы в 3DMark TimeSpy
2
GM образно наехала своим электрическим пикапом Hummer EV на Tesla Cybertruck
4
Автор графического мода The Witcher 3 HD Reworked Project продемонстрировал прогресс в создании его «некстгенной» версии
2
С YouTube TV убрали каналы Disney
6
SAPPHIRE выходит на рынок жидкостных AIO систем охлаждения для процессоров
1
Воздушный змей от компании Airseas позволит сократить расход топлива грузовых судов на 20%
14

Популярные статьи

Детально сравниваю World of Tanks с Armored Warfare - все как вы любите
61
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 2
23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: декабрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY
64
Мой способ «ленивого» прохождения RPG игр для уставших игроков
16
Рождественская распродажа ключей – Windows 11 Pro можно купить за $20 с праздничной 30% скидкой
В ожидании младших Intel Alder Lake или какие процессоры и чипсеты будут доступны в 2022
32
Мир консолей: Свидетели писания Xbox Game Pass
11
Что подарить другу-геймеру на Новый 2022 год - 7 идей и бонус
15

Сейчас обсуждают

ev_rus
00:10
Конечно, такой прирост большой раз в два года просто не выгоден. Они тогда запарятся головы ломать, чтобы такие приросты делать из поколения в поколение.
Видеокарта Radeon RX 7900 XT получит 15360 CPU и может оказаться на 250% быстрее Radeon RX 6900 XT
ev_rus
00:06
Кризис и дефицит, очередь производства, на дворе. Из поколения в поколение всегда у производителей видеокарт прирост порядка 25-35% к предыдущему. Никакие сразу 100-200% им делать не выгодно и не даль...
Видеокарта Radeon RX 7900 XT получит 15360 CPU и может оказаться на 250% быстрее Radeon RX 6900 XT
Зю
00:05
Не пора. С ростом частоты в 2 раза при одинаковых таймингах реальная задержка в ms уменьшается вдвое. Поэтому рост таймингов допустим, пока позволяет наращивать частоту быстрее и бустить реальную скор...
Нужна ли DDR5-6000 для геймеров – DDR4-3600 всего на 2% медленнее в играх в тесте Tomshardware
Эвелина Лина
00:03
Ох уж эти немамкины специалисты, которым хватает 45fps. А ведь разница видна отчётливо между шестьюдесятью и ста двадцатью кадрами в секунду на матрице с хорошей герцовкой. И при 60-ти кадрах уже видн...
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY
32Влад32
00:01
А не пора ли больше внимания уделить снижению таймингов, а не увеличению частоты? 20 лет назад память работала с основными таймингами 2, при соответствующем техпроцессе и немалой по тем временам часто...
Нужна ли DDR5-6000 для геймеров – DDR4-3600 всего на 2% медленнее в играх в тесте Tomshardware
Timur Terekhov
00:00
4k вот для работы уж точно не нужен (мелко или неудобно), а вот для игр и видосов само то.
Причины, по которым я не буду менять Full HD монитор на 4K в ближайшие годы, а телевизор — буду
swr5
00:00
Да, было уже такое, собрались в кучу и распяли на кресте Христа.
Аксессуары против "вредного" воздействия технологии 5G сами оказались радиоактивными
Night_RedCat
23:59
А давайте не разбираться, плевать вообще.
Аналитики Cryptonews рассказали о том, что произойдёт, если Shiba Inu достигнет цены $1 за 1 монету
REY_B_
23:59
Понятно, у Булькало 1-битная память. В которую кроме булевых "истинно/ложно", ничего не помещается. В том числе контекст.
Нужна ли DDR5-6000 для геймеров – DDR4-3600 всего на 2% медленнее в играх в тесте Tomshardware
Юра Репченко
23:59
На alder не нужна. Ждём zen 4. Думаю там нормально DDR 5 раскроют.
Нужна ли DDR5-6000 для геймеров – DDR4-3600 всего на 2% медленнее в играх в тесте Tomshardware
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем