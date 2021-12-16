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Intel уже включила поддержку GPU DG3 ARC Battlemage в графическом драйвере для устройств NUC
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 Intel нечасто допускает случайные утечки информации, но когда это случается, то предлагает обширный взгляд на свои будущие технологии и иногда даже подтверждает некоторые предыдущие слухи. Очередная такая утечка произошла благодаря выходу графического драйвера DCH для Intel NUC Kit 11th Gen, который обеспечивает поддержку графических процессоров ARC, планируемых к выходу в ближайшие несколько лет. Хотя драйвер вышел несколько дней назад, утечка информации была обнаружена только сегодня инсайдером KOMACHI.

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 Intel, похоже, не считает это серьезной утечкой, поскольку драйвер NUC Kit 11th Gen 30.0.101.9999 все еще доступен для загрузки. В нем уже присутствует поддержка будущих моделей iGPU вплоть до семейства Lunar Lake, запланированного на 2024 год, а также Raptor Lake-S, Meteor Lake и Arrow Lake. В драйвере также указаны два GPU DG3 под кодовым названием «Elasti». Это кодовое имя впервые упоминается в утечке, опубликованной в мае, и теперь этот драйвер подтверждает внутреннее именование ускорителя.

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 Судя по идентификаторам PCI из файлов конфигурации драйвера, упоминаются только две модели DG3, которые должны стать прямыми преемниками ARC Alchemist, выходящих под названием ARC Battlemage в 2023 году. В одном из недавних видеороликов Moore’s Law Is Dead показал, что линейка Battlemage включает высокопроизводительные модели, которые смогут конкурировать с лучшими картами AMD RDNA3 и, возможно, даже с RDNA4.

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