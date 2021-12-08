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Oppo представила выдвижную камеру для смартфонов в стиле Galaxy S4 Zoom
Технических подробностей о камере компания пока не опубликовала
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 Компания Oppo поделилась видео с неизвестным смартфоном с выдвижной камерой. Это не является какой-то уникальной особенностью. Ранее уже выходили смартфоны с подобными камерами, наиболее известным из которых, вероятно, является древний Samsung Galaxy S4 Zoom. Стоит сказать, что такой тип камер не прижился среди производителей из-за сложности организации выдвижного механизма объектива в тонких корпусах современных смартфонов. Производители смартфонов вместо этого перешли на более толстые модули камеры с большим числом линз.

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 Как показано на видео, при открытии приложения камеры объектив выезжает из корпуса смартфона. Oppo утверждает, что его выдвижная конструкция является водонепроницаемой и устойчивой к падениям.

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 Компания не поделилась многими подробностями о камере, кроме некоторой информации из надписи на её модуле. В частности, камера оснащена сенсором размером 1/1,56 дюйма, диафрагмой f/2,4 и эквивалентным фокусным расстоянием 50 мм. Больше информации о своей выдвижной камере собственной разработки Oppo расскажет 14 декабря во время мероприятия INNO WORLD.

#oppo #galaxy s4 #galaxy s4 zoom
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