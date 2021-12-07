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Xiaomi анонсировала новый 27-дюймовый 4K монитор
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 Xiaomi представила свою новую модель  монитора, показав его на портале Weibo. Название модели не опубликовано, а известно только, что он имеет диагональ 27 дюймов и разрешение 4K. Вероятно, если модель пойдет в продажу за пределы Китая, то у неё появится конкретное коммерческое наименование. Но на сегодняшний день Xiaomi не подтвердила, будет ли она продавать 27-дюймовый монитор за пределами внутреннего рынка. Однако известно, что компания привезла несколько мониторов в Европу.

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 Новый 27-дюймовый монитор Xiaomi 4K больше и имеет более высокое разрешение, чем предыдущая модель XMMNT245HF2, представленная в ноябре, имеющая 24,5-дюймовый дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 240 Гц. Хотя новый 27-дюймовый 4K-монитор Xiaomi не имеет высокую частоту обновления, он может похвастаться превосходным охватом цветового пространства и высокую точность цветопередачи. А именно, монитор предлагает 99% охват цветовых пространств Adobe RGB и DCI P3, а также отклонения DeltaE менее 1. Xiaomi утверждает, что монитор также сертифицирован PANTONE. Следовательно, 27-дюймовая новинка Xiaomi 4K должна иметь достаточно точную цветопередачу для профессионального редактирования фото и видео.

 Кроме того, монитор поддерживает DisplayHDR 400 и сертифицирован TÜV Rheinland. Xiaomi оснастила монитор двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4 и USB-концентратором с двумя портами USB Type-A. Кроме того, монитор может заряжать устройства мощностью до 90 Вт через встроенный порт USB Type-C. В начале продаж данный монитор в Китае будет стоить 2999 юаней (около 470 долларов), но впоследствии цена вырастит до 3499 юаней (примерно 549 долларов).

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#xiaomi #монитор #мониторы #мониторы 4k
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