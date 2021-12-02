Tesla представила электрический квадроцикл Cyberquad
Компания Tesla продолжает удивлять мировую публику. Чего только стоит недавний лимитированный выпуск свистка Cyberwhistle. Сегодня компания отметилась анонсом более практичного устройства Cyberquad. Это электрический квадроцикл, который уже можно заказать в США за 1900 долларов. По информации Tesla, поставки Cyberquad начнутся в течение двух-четырех недель.
К сожалению, Tesla не сообщила, будет ли продавать Cyberquad на других рынках. Как и уже упомянутый свисток, Tesla при создании Cyberquad ориентировалась на дизайн Cybertruck, который компания еще не выпустила. Cyberquad имеет стальной корпус, острые края и светодиодные фары в виде горизонтальной полозы спереди и сзади.
реклама
Cyberquad также имеет регулируемую подвеску, а также задние дисковые тормоза и мягкое сиденье. Предположительно, квадроцикл имеет запас хода около 24 километров и скорость до 16 км/ч. Cyberquad имеет три режима скорости: 8 км/ ч, 16 км/ч и задний ход, который также ограничен 8 км/ч.
При максимальной скорости дальность хода будет меньше 24 км. Cyberquad предназначен для детей старше 8 лет и весом до 70 кг.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила