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Tesla представила электрический квадроцикл Cyberquad

Данное транспортное средство предназначено для детей и имеет максимальную скорость 16 км/ч
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 Компания Tesla продолжает удивлять мировую публику. Чего только стоит недавний лимитированный выпуск свистка Cyberwhistle. Сегодня компания отметилась анонсом более практичного устройства Cyberquad. Это электрический квадроцикл, который уже можно заказать в США за 1900 долларов. По информации Tesla, поставки Cyberquad начнутся в течение двух-четырех недель.

 К сожалению, Tesla не сообщила, будет ли продавать Cyberquad на других рынках. Как и уже упомянутый свисток, Tesla при создании Cyberquad ориентировалась на дизайн Cybertruck, который компания еще не выпустила. Cyberquad имеет стальной корпус, острые края и светодиодные фары в виде горизонтальной полозы спереди и сзади.

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 Cyberquad также имеет регулируемую подвеску, а также задние дисковые тормоза и мягкое сиденье. Предположительно, квадроцикл имеет запас хода около 24 километров и скорость до 16 км/ч. Cyberquad имеет три режима скорости: 8 км/ ч, 16 км/ч и задний ход, который также ограничен 8 км/ч.

 При максимальной скорости дальность хода будет меньше 24 км. Cyberquad предназначен для детей старше 8 лет и весом до 70 кг.

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