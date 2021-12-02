Новинка уже продается в 5 раз больше номинальной стоимости

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Самый богатый человек планеты Земля Илон Маск не перестаёт удивлять общественность своими задумками. Так, например, сегодня он объявил о выпуске нового аксессуара Tesla на своей странице в Twitter, на аккаунт которого подписаны 65 миллионов человек. Новый аксессуар продается на сайте Telsa по довольно высокой для свистка цене в 50 долларов США. Однако, Cyberwhistle является не просто свистком, это новая веха в свистулькостроении.

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Свисток Cyberwhistle имеет лимитированный тираж, а при его создании дизайнеры явно вдохновлялись внешностью автомобиля Cybertruck. Необычный аксессуар является коллекционным предметом высшего класса, сделан из нержавеющей стали, предназначенной для изготовления медицинских приборов, а также имеет полированную отделку. Кроме того, свисток имеет встроенное крепление для дополнительной универсальности. Поставляется Cyberwhistle в большой коробке черного цвета с неброским, но стильным дизайном.

Несомненно, Маск и Tesla создали Cyberwhistle отчасти, чтобы потролить Apple, которая продает свою ткань для полировки за 19 долларов, являющуюся, к стати говоря, довольно популярной, а на данный момент салфетку Apple можно приобрести после заказа только через 6-8 недель.

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Интересно, что Cyberwhistles на eBay продается по цене до 250 долларов, хотя некоторые продавцы просят за нее целых 1000 вечнозелёных долларов. Однако, средняя стоимость Cyberwhistle в 3 или 4 раза выше рекомендованной.